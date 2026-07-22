Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković želi ponovo da bude najbolji suprug, otac, sin i brat.

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Zašto najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ne igra više turnira? Odgovor je i više nego jednostavan, želi da nadoknadi izgubljeno vrijeme sa suprugom, djecom i porodicom... Srpski as je imao emotivno izlaganje o supruzi Jeleni, njenoj posvećenosti i podršci bez koje ne bi ostvario svoje snove.

Novak je svjestan da ima još malo vremena da uživa u djetinjstvu Stefana i Tare i u ovoj fazi karijere je spreman da žrtvuje turnire, bolji plasman i eventualnu 25. grend slem titulu.

Tokom gostovanja na jednoj poznatoj američkoj televiziji, Novak je otvorio dušu o porodici i trenucima koje ne želi ponovo da izgubi...

"Tara me uči kako da plešem, ja sam užasan igrač. Ona je veliki majstor. Porodica koja je na okupu je temelj svega, temelj života i svakog ljudskog bića. Pokušavam da živim u skladu sa tim. To sam učio od oca i majke i sada to primjenjujem", rekao je Novak i nastavio:

Novak Djokovic opens up about the support from his family that has allowed him to chase his tennis dreams: "Family union is the foundation of life."https://t.co/lRL2gzBUODpic.twitter.com/eHDMyclOda — CBS Mornings (@CBSMornings)July 21, 2026

"Moja žena je stijena, podržava me u svemu. Bilo bi jako teško da ostvarim ono što sam ostvario i da se još uvijek bavim ovim da nije bilo njene podrške. Ona brine o cjelokupnom domaćinstvu i odgaja djecu sa mnogo posvećenosti i emocija. Kada sam odsutan i ostatavim ih kada su neki važni datumi, to mi jako teško pada", kaže emotivni Đoković i dodaje:

"Pokušavam da radim onako kako najbolje znam, a ona me i dalje podržava da nastavim svoj san. Ali, u ovoj fazi karijere pokušavam da balansiram te dve stvari, igram manje nego ranije jer želim da budem najbolji muž, otac, brat i sin. Želim da više vremena budem u tim ulogama, da obujem te cipele koje sam ostavio prije mnogo godina zbog tenisa. Mislim da sam pronašao balans", zaključio je srpski as.

Novak je ove sezone stigao do finala Australijan Opena i polufinala Vimbldona, dok je na Rolan Garosu ispao u trećem kolu. Sada ga čeka nastup na US Openu koji startuje 30. avgusta, a biće zanimljivo videti koji turnir će vlasnik 24 grend slem titule uzeti kao pripremni.