Sjajna sprint-trka vožena je udvoje u Silverstounu. Kimi Antoneli je za par sekundi završio ispred Luisa Hamiltona.

Izvor: Profimedia

Lider među vozačima Formule 1, Kimi Antoneli (19), pobjednik je subotnje sprint trke na stazi Silverston. Italijan je u bolidu Mercedesa iza sebe ostavio Luisa Hamiltona (41) u Ferariju. Iako je britanski as u sprint trci od 17 krugova vodio tokom prvih osam, tinejdžer iz Bolonje izvršio je dovoljan pritisak da pretekne legendarnog vozača i ostvari prvu pobjedu u sprint trci u karijeri.

Ovim uspjehom Antoneli je povećao prednost u generalnom plasmanu u odnosu na drugoplasiranog timskog kolegu Džordža Rasela, od kojeg sada ima 43 boda više (179 – 136). Britanac je dao sve od sebe da u sprintu pretekne trećeplasiranog Landa Norisa iz Meklarena, ali nije uspio, pa je kratku trku završio na četvrtom mjestu.

Viđena je uzbudljiva borba, a motivisani Hamilton stigao je u Britaniju nakon pobjede na trci za Veliku nagradu Austrije prije dvije sedmice. Antoneli je na kraju slavio sa 2,7 sekundi prednosti, dok je Noris, koji je zauzeo treće mjesto, zaostao dodatnih sedam sekundi za Hamiltonom.

„Bila je teška trka i nije bilo lako ostaviti Mercedes iza sebe... Gurao sam koliko sam mogao i dao apsolutno sve od sebe, ali svaka čast Kimiju. Moramo da radimo kako bismo pokušali da smanjimo taj zaostatak i ostanemo ravnopravni“, rekao je Hamilton.

Plasman osam najboljih u sprintu za Veliku nagradu Velike Britanije:

Kimi Antoneli (Mercedes)

Luis Hamilton (Ferari)

Lando Noris (Meklaren)

Džordž Rasel (Mercedes)

Šarl Lekler (Ferari)

Maks Ferstapen (Red Bul)

Oskar Pjastri (Meklaren)

Lajam Loson (Rejsing Buls)

Kvalifikacije za Veliku nagradu Velike Britanije počinju u subotu u 17 časova, dok je trka na programu u nedjelju od 14 časova po vremenu u Srbiji.