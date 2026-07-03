Nakon 115 dana, Novak Đoković se ponovo susreće sa Rinderknešom, koji je tokom prethodnog meča igrao na kvarno i to je iznerviralo srpskog tenisera. Zato mu je jedva pružio ruku i sada sprema osvetu.

Izvor: Tennis TV

Novak Đoković danas od 14.30 igra u trećem kolu Vimbldona protiv Artura Rinderkneša iz Francuske, tenisera sa kojim nikada do sada nije igrao u singlu. Međutim, mnogima je ovo ime poznato jer je Đoković protiv ovog tenisera imao meč prije samo tri i po mjeseca (115 dana), ali je to bilo u dublu.

Neočekivano je Đoković zaigrao u konkurenciji parova na Indijan Velsu i to u tandemu sa Stefanosom Cicipasom, koga je izbacio sada na Vimbldonu u singlu. Nažalost, Đoković-Cicipas su poslije izbacivanja najboljeg tandema svijeta - eliminisani odmah od tandema Rinderkneš-Vašero (7:6, 7:5). Taj susret obeležila je sporna sudijska odluka - i sramotno ponašanje tenisera iz Francuske koji je na kvaran način probao da prevari srpskog tenisera.

Kako je Rinderkneš lagao?

Već na samom startu meča, vjerovali ili ne u 15. minutu, Rinderkneš se služio nesportskim potezima. Kada je Cicipas krenuo na smeč, Rinderkneš je mahao reketom na aut-liniji, kako bi ga zbunio - makar da to Grku bude u perifernom vidu.

Pogledajte 01:56 Novak Đoković i Artur Rinderkneš Svađa Izvor: Tennis TV Izvor: Tennis TV

Cicipas je promašio udarac i sudija je dodijelio poen tandemu Rinderkneš-Vašero (inače u pitanju su rođaci), međutim Đoković je odmah prigovorio. Tražio je da se provjeri situacija jer je vidio da Francuz maše reketom i ometa rivala, što je Rinderkneš tvrdio da nije istina i da je to radio refleksno.

Uslijedilo je objašnjavanje na mreži, a onda je sudija potvrdio da je Đoković u pravu i zasluženo je oduzeo potez "varalicama", s tim da to nije pomoglo u konačnom zbiru.

Đoković jedva pozdravio Rinderkneša

Pogledajte 00:13 Novak Đoković hladno pozdravio Artura Rinderkneša na mreži Izvor: Tennis TV Izvor: Tennis TV

Znamo da je Đoković srdačan prema svima, ali kada mu nešto smeta - onda to javno i pokaže. Tako je malo falilo da "iskulira" pozdrav sa Rinderknešom i Vašeroom poslije susreta, ali je na kraju ipak prišao i hladno se pozdravio sa njima. Odmah smo vidjeli kako je okrenuo glavu, otišao je do sudije i to je bilo to.

Nije poslije toga Đoković ništa komentarisao, ali sigurno je zapamtio šta se dogodilo protiv Rinderkneša, ipak je to bilo ovog marta, tako da ga danas treba očekivati još motivisanijeg nego što smo navikli.

Šta ako Đoković prođe?

Ukoliko prođe u četvrto kolo, protivnik Novaka Đoković biće najvjerovatnije Žoao Fonseka. Mladi i talentovani Brazilac igra protiv kvalifikanta Romana Safijulina, koji je već dva puta igrao po pet setova na Vimbldonu i biće umoran za ovaj meč, a sigurno da se i Đoković nada novom obračunu sa Fonsekom koji ga je pobijedio na Rolan Garosu poslije preokreta.

Ovako izgleda projektovani žrijeb za Noleta: