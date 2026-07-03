Endi Rodik dijeli svoja zapažanja o Novaku Đokoviću na Vimbldonu, ističući njegov nevjerovatan servis i šanse za osvajanje titule.

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Slavni američki teniser Endi Rodik prati uživo ovogodišnji Vimbldon i ne libi se da iznese svoja zapažanja o nastupima tenisera i teniserki, a nas uvek najviše zanima šta misli o partijama Novaka Đokovića. Tako je Rodik istakao šta mu se posebno dopada u igri srpskog asa koji je bez većih problema stigao do treće runde na Vimbldonu.

"Gledajući ga izbliza, mislim da mu je servis nevjerovatan, uopšte 'udaranje' loptice je nevjerovatno", rekao je Endi Rodik u svom podkastu "Served" i istakao da vjeruje da Đoković ima dobre šanse na ovom turniru.

"Potpuno je u igri i ima veoma realne šanse. Današnji dan je bio važan na više nivoa. Prvo, pobijedio si. Pohod na 25. grend slem titulu je i dalje živ. Vrijeme provedeno na terenu - sat i po, možda malo više. Nijedan segment njegove igre danas nije djelovao nespremno... Ma, sve je bilo potpuno 'zaključano'", naglasio je Rodik i priznao da mu Cicipas apsolutno po svemu odgovara i zbog toga će još malo sačekati.

"Pazite se, Novak grize"

Svi se pitaju da li Novak Đoković može do svog osmog pehara na Vimbldonu i da li je spreman za 25. grend slem, koji se godinama spominje kao "meta", a Endi Rodik je optimista.

"To je bilo njegovo klasično, vrhunsko izdanje - uništavao je riterne na drugi servis, šetao lopticu lijevo-desno. Ulazio bi u one razmjene bekhend na bekhend i samo bi počeo da 'čisti' taj ugao, unoseći u lopticu toliko siline i brzine koliko dugo nisam vidio kod njega", rekao je Rodik i dodao:

"Bio sam oduševljen kvalitetom kojim je danas udarao lopticu. Novak je bio fenomenalan od početka do kraja, ozbiljno grize u ovom turniru".

Podsjetimo, Novak Đoković danas igra protiv Artura Rinderkneša u trećem kolu Vimbldona oko 14.30.