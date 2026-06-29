Do plasmana među osam najboljih na planeti, izabranice trenera Igora Markovića došle su pobjedom protiv domaćina (31:25) na startu glavne runde.

Izvor: MN Press

Četiri pobjede u isto toliko mečeva na planetarnoj smotri donijele su veliki uspjeh, a sjutra u drugom kolu glavne runde slijedi duel protiv Danske za prvo mjesto u grupi. I Danska kao i naša reprezentacija ima maksimalan učinak i četiri pobjede u dosadašnjem dijelu prvenstva, što je odlična najava velikog okršaja, piše CdM.

Od ishoda tog duela zavisi i ko će biti protivnik u četvrtfinalu, a to će biti tim iz grupe 1 glavne runde u kojoj su Srbija, Francuska, Austrija i Švedska.

U duelu protiv Kine, mlade „lavice“ su sjajno krenule i povele 6:2 u 7. minutu, ali je uslijedio period bolje igre domaćina koji je preokrenuo i poveo 9:7 u 18. minutu, javlja CdM.

Kina je imala i tri gola prednosti (13:10) u 25. minutu, a na poluvremenu minimalnu – 14:13.

U nastavku odlično izdanje Anđele Guberinić i saigračica koje su ponovo povele u 39. minutu kada je bilo 18:17 i do kraja meča diktirale ritam u svim segmentima za ubjedljivu pobjedu i veliki uspjeh!

Maja Ceklić je bila najefikasnija sa sedam golova, dok su Mia Grujić i Sanja Andrijašević postigle po pet. Ksenija Gašević je četiri puta zatresla mrežu rivala.

Teodora Rončević je upisala 11 odbrana.