Organizatori Vimbldona dali su specijalne pozivnice anonimusima umjesto Denu Evansu koji je rizikovao karijeru zbog Endija Mareja.

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Den Evans (36) je britanski teniser koji je najavio da će da se povuče iz tenisa poslije Vimbldona. Sa reprezentacijom je osvojio Dejvis kup 2015. godine, igrao na mnogim grend slemovima, osvojio dvije titule i očekivao je da će ga na trećem grend slemu sezone, kod kuće, nagraditi specijalnom pozivnicom za turnir.

Umjesto toga je dobio šamar kakav definitivno nije očekivao. Organizatori Vimbldona podijelili su "vajld kardove" anonimnim britanskim teniserima za koje mnogi nikada nisu čuli. Evans se nadao da će ga ispoštovati na samom kraju karijere, nije dobio čak ni specijalnu pozivnicu za kvalifikacije...

Čak su i navijači očekivali da će Evans da bude tu. Zašto? Zato što se radi o čovjeku koji je stavio svoju karijeru na kocku i rizikovao sve zbog Endija Mareja i Velike Britanije. Otkazao je učešće na turniru u Vašingtonu 2024. godine, znao je da će da izgubi 500 bodova i da će da padne sa 58. na 170. poziciju na rang-listi. Sve to da bi ispoštovao legendarnog tenisera.

Otišao je na Olimpijske igre i tamo igrao sa Endijem u dublu. Bio je to oproštaj Mareja. Nije se dvoumio tada. Pokazao je tako veliko poštovanje i prema njemu, ali i prema Britancima koji su ga zvali tada da pomogne. Svjestan je bio da pad na rang listi znači da će morati da ide po čelendžerima i da tako vraća svoj rang i da se bori na manjim turnirima, ali je sve to uradio. Sada je za to "nagrađen"...

Ko je dobio specijalne pozivnice?

El caso de Dan Evans es una muestra más de lo ingrata que puede ser la gente y que lo que hiciste un día por alguien, termina olvidándose.



El británico renunció a defender un título en Washington por representar a su país en los JJOO, sabiendo que su Ranking caería del 58 al…pic.twitter.com/jEKAI79sDC — José Morón (@jmgmoron)June 19, 2026

Kome je to Vimbldon dao specijalne pozivnice? Dva najveća imena svakako su Grigor Dimitrov (Bugarska) i Sten Vavrinka (Švajcarska). Poznato je da grend slemovi forsiraju domaće igrače kada daju "vajld kard", pa su tako odlučili da ne pozovu ni Gaela Monfisa, ali to nije sve.

Dali su posljednje dvije "ulaznice za turnir" dvojici anonimusa - Feliksu Gilu i Heriju Vendelkenu. Prije njih su pozvani još Džejkob Firnli, Artur Feri Džek Pinington Džouns i Tobi Semjuel. Svi oni dobili su prednost u odnosu na Evansa koji je okačio objavu o tome i na svom Instagramu.