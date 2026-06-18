Pogledajte i kako je Novak Đoković sa djecom čestitao rođendan Jeleni Đoković, iznenađenje je uspjelo.

Izvor: Printscreen/Instagram/Djoker Nole

Novak Đoković je sa svojom djecom Stefanom i Tarom napravio iznenađenje za suprugu Jelenu. Ona je 17. juna proslavila 40. rođendan i to na zaista spektakularan način.

Oni su se potrudili da joj naprave čestitku koja će se pamtiti. I u tome su očigledno uspjeli. Ni sama nije mogla da vjeruje šta se dešava, što je moglo da se vidi po njenoj reakciji kada je krenuo vatromet i kada su počele da se ispisuju poruke na nebu.

"Srećan rođendan. Hvala ti što si naš dom", pisalo je na porukama", uz imena djece, srca i dirljive reakcije i Novaka i Jelene.

Nole je na snimku napisao "40 love" aludirajući i na teniski rezultat. U teniskom rječniku je to rezultat 40:0 u gemu, ali je ovdje imalo drugačiju konotaciju i riječ ljubav uz njene godine.