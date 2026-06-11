Sestre Berišaj već godinama predstavljaju Crnu Goru na najvećim međunarodnim tekvondo takmičenjima i važe za jedne od najuspješnijih sportistkinja u ovom sportu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Njihova posvećenost, disciplina i kontinuirani rezultat učinili su ih prepoznatljivim imenima crnogorskog sporta.

U razgovoru za naš portal govorile su o putu do vrhunskih rezultata, odricanjima koja zahtijeva profesionalni sport, ali i trenucima koji su obilježili njihove karijere.

Osvrnule su se i na pritisak očekivanja nakon velikih uspjeha, međusobnu podršku i motivaciju za nove izazove.

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