Selektor U16 ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Luka Bogojević objavio je širi spisak igračica za Balkansko prvenstvo ovog ljeta u Grčkoj.

Izvor: MN Press

Riječ je o odbojkašicama rođenim 2012. godine i mlađe, piše CdM.

Na spisku su 42 odbojkašice. Pozvane su:

TEHNIČARI: Darija Gilić (Budućnost), Mia Šljukić(Akademija), Iva Kljajević (Jedinstvo), Minja Nikolić (Ulcinj), Milana Raičević (Mornar), Smiljka Vujović (Libero) i Maša Radonjić(Albatros)

PRIMAČI SERVISA: Miljana Nišavić (Akademija), Larija Milović (Budućnost), Maša Lekić (Galeb), Matea Crnčević (Galeb), Julija Duletić (Budva), Jelena Krašovec (Gimnazijalac), Jovana Despotović (Mediteran), Dunja Čormaković(Mediteran), Talija Lazović (Herceg Novi), Kaja Mirić (As), Anja Ćosović (Rudar), Anja Gardašević (Volleystar) i Božana Vlahović (Top Volley);

KOREKTORI: Suzana Muratović (Luka Bar), Laura Dašić (Budućnost), Sofija Čurović(Morača), Petra Popović (Iskra), Helena Pejović (Tempo), Aleksandra Tomašević(Lovćen), Anastasija Lukovac (Gorštak), Sadete Šabović (Barbana) i Lejla Kukalj (Mrkojevići);

SREDNJI BLOKERI: Marija Grupković (Galeb), Dunja Leković (Budućnost), Tihana Bogdanović (Net), Iva Milić (Net), Damjana Šarović (Luka Bar), Anja Marković (Morača), Teodora Dujović (Akademija), Hana Knežević(Jedinstvo) i Milena Martinović (Libero);

LIBERA: Iskra Zonjić (Budućnost), Anđela Lalović (Akademija), Nađa Stanković (Galeb) i Ljubica Kavaja (Budva).

U16 Balkansko prvenstvo za odbojkašice biće održano od 21. do 25. jula u grčkom gradu Grevena, a na turniru će uz domaćina i crnogorske odbojkašice, učestvovati još i selekcije Srbije, Turske, Bugarske i Rumunije.