Duel Crne Gore i Hrvatske na programu je u petak u 20 sati i 30 minuta.

Izvor: MN Press

Crnogorski vaterpolo tim ima perspektivu i kvalitet za visoke domete, kazao je selektor Dejan Savić.

On je danas objavio spisak vaterpolista koji će Crnu Goru predstavljati na Supefinalu Svjetskog kupa u Podgorici, od 11. do 13. aprila.

Na spisku su: Lazar Andrić, Dušan Banićević, Filip Gardašević, Strahinja Gojković, Aljoša Mačić, Dušan Matković, Nikola Moskov, Dimitrije Obradović, Miroslav Perković, Danilo Radović,

Đuro Radović, Matija Sladović, Vladan Spaić, Petar Tešanović i Balša Vučković.

Savić je, komentarišući spisak, kazao da ima određenih izmjena u odnosu na turnir u Bukureštu.

"Želio sam da provjerim određene igrače koji nijesu igrali u Rumuniji, ima i povrijeđenih. Sve u svemu, mislim da je kvalitet reprezentacije na visokom nivou", rekao je Savić na konferenciji za novinare.

Novi selektor uvjeren je da će Podgorica imati priliku da uživa u vaterpolo spektaklu.

"Siguran sam da su kandidati zadovoljni radom, zadovoljan sa onim što su pružili i sigurno da nas očekuju izuzetne utakmice, prije svega mislim na utakmicu sa Hrvatskom koja sigurno u posljednje tri godine bilježi izuzetne rezultate na svjetskom nivou", rekao je Savić.

On je naglasio da je ta utakmica bitna ne samo zbog kvalifikacionog momenta.

"To su utakmice koje podižu nivo svijesti i čine da se tim stvori, a pogotovo individualni momenat u tom timu", rekao je Savić.

On je istakao da će hrvatski selektor, bez obzira je njegov tim osigurao plasman na Svjetsko prvensvo, turnir iskoristiti za pripreme i uigravanje reprezentacije.

"On zbog zgusnutog kalendara nije mogao da ima ekipu na okupu. Samim spiskom koji sam vidio, pokazali su ozbiljnost i želju da ostanu u rezultatskom kontinuitetu. Ne želimo da potcijenimo snagu hrvatskog tima. Istina je da igramo na domaćem terenu, a bitna nam je utakmica, jer nas pobjeda vodi ka Svjetskom prvenstvu", rekao je Savić.

On je naglasio da će predstojeći duel biti onakav kakav dolikuje hrvatskom i crnogorskom vaterpolu.

"Njihovi napadački kvaliteti sudariće se sa našim odbrambenim, rekao je Savić.

Komentarišući uvođenje novih pravila, trofejni stručnjak je istakao da je reprezentacija Crne Gore tu da se prilagodi.

"Na dobrom smo putu, uspjeli smo neke detalje da popravimo u odnosu na Bukurešt, prije svega mislim na igru sa igračem manje i tranziciju", zaključio je Savić.

Predsjednik Vaterpolo plivačkog saveza Nikola Milić

kazao je da je predstojeći turnir izuzetno značajan i da ima ulogu kvalifikacionog za Svjetsko prvenstvo u Singapuru.

"Prvu utakmicu četvrtfinala igramo sa reprezentacijom Hrvatske, izazovan meč, vjerujem da su momci, s obzirom na klupske obaveze, spremni. Primarni cilj je da se kvalifikujemo na Svjetsko prvenstvo i da što prije krenemo u prave pripreme", rekao je Milić.

On vjeruje da je Podgoria spremna za organizaciju tunrira.

"Nadam se da ćemo spram onoga što imamo izvući najbolje. Veliki problem crnogorskog vaterpola je infrastrukutra, ali postoje indicije i najave da će se raditi na tome. Turnir nam je ispit za kandidaturu za Evropsko prvenstvo 2028, olimpijskoj godini", rekao je Milić.

On očekuje da će Glavni grad biti dobar domaćin i da će organizacija biti na najvećem mogućem nivou.

Duel Crne Gore i Hrvatske na programu je u petak u 20 sati i 30 minuta.

U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Španija - Njemačka (14), Mađarska - Holandija (16.10) i Grčka - Japan (18.20).

