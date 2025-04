Mateo Beretini bio je bolji od Saše Zvereva u drugom kolu Monte Karla i tom prilikom slavio je 2:1 (2:6, 6:3, 7:5).

Izvor: Youtube/Tennis TV

Veliki susret između Saše Zvereva i Matea Beretinija u šesnaestini finala turnira u Monte Karlu, završen je pobjedom Italijana 2:1 (2:6, 6:3, 7:5). Drugi igrač svijeta završio je svoje učešće na turniru ATP 1000 posle šokantnog preokreta Beretinija, ali djeluje da smo navikli na dobre partije 34. igrača sveta, pošto je pre samo dva mjeseca izbacio i Novaka Đokovića u Dohi.

Posle skoro tri i po sata Beretini je slabio u Monaku, ali početak to nije nagovještavao. Zverev je odmah po početku susreta stigao do brejka, a onda i potvrdio svoj servis za 2:0 u prvom setu. U nastavku je ponovo Njemac bio taj koji je diktirao tempo, pa je došao do novog brejka i 4:1. Vodila se nešto veća borba u naredna tri gema, ali je, na kraju, Zverev lako potvrdio svoje vođstvo pošto je u osmom gemu bio ubjedljiv 40:15 (6:2).

Činilo se da je ostao još jedan set kako bi Njemac potvrdio svoju dominaciju, ali Italijan se "probudio" i u nastavku lako čuvao svoj servis. S druge strane, Zverev se mučio da sačuva svoj, pa se velika borba vodila pri svakom gemu u kojem je on servirao, tako je Beretini uspio da dođe i do brejka za vođstvo od 4:2, što mu je na kraju omogućilo sigurnu završnicu i izjednačenje u setovima.

U odlučujućem setu vodila se najduža borba, sve je trajalo sat vremena i sedam minuta. Najpre se igralo gem za gem, do rezultata 3:3, kad je Beretini stigao do brejka - činilo se da gledamo reprizu drugog seta, ali je Zverev neočekivano lako uzvratio brejk i na semaforu je ponovo stajalo izjednačenje (5:5). Na kraju, Beretini je u narednom gemu uspio da "ukrade" servis rivalu, a onda ga i potvrdi, za veliku pobjedu nad Zverevim.

Šta čeka Novaka Đokovića u Monte Karlu?

Novak Đoković takmičenje u Monte Karlu počinje u srijedu protiv Alehandra Tabilja iz Čilea, a njemu su već stigle dobre vijesti. Pored toga što je ispao Saša Zverev koji je postavljen za prvog nosioca, turnir je završio i Holger Rune koji je bio 10. nosilac na ovom turniru. Obojica su u Novakovom dijelu žrijeba i neće mu smetati na putu do finala.

Na putu Đokoviću do trofeja mogu da se nađu 15. nosilac Grigor Dimitrov koji je potencijalni rival u trećem kolu, zatim osmi nosilac Aleks de Minor i deveti nosilac Danil Medvedev koji su potencijalni rivali u četvrtfinalu, pa onda šesti nosilac Stefanos Cicipas ili 13. nosilac Lorenco Museti u polufinalu. Na drugom kraju žreba je Karlos Alkaraz - protiv njega bi Novak mogao da igra za titulu!