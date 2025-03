Slavni Portugalac otvoreno govori o svom odnosu sa djevojkom Georginom Rodrigez, sa kojom ima dvoje zajedničke djece.

Izvor: YouTube/Piers Morgan/Netflix

Za mnoge najbolji fudbaler u istoriji Kristijano Ronaldo i njegova djevojka Georgina Rodtigez zajedno su već skoro 10 godina, ali još nisu u braku. Zašto? O tome su govorili u seriji "Ja sam Georgina".

"Uvijek se šale oko našeg vjenčanja, pitaju 'Kada će svadba?'. Od kada je izašla pjesma Dženifer Lopez "The Ring Or When" počeli su da mi je pjevaju. A, to ne zavisi od mene", kazala je Georgina.

Ronaldo je otkrio i svoju stranu priče i poručio svima da Georgina zna šta misli o tome.

"Uvijek joj govorim da će to biti kada se dogodi taj 'klik'. Kao i sve u našim životima. Ona zna o čemu govorim. Moglo bi da bude za godinu, za šest mjeseci, za mjesec dana. Ali 1.000 odsto sam siguran da će se to dogoditi", rekao je fudbaler Al-Nasra u Saudijskoj Arabiji.

Ronaldo i Georgina imaju dvoje zajedničke djece

Kristijano i Georgina u vezi su od 2016. godine, kada su se upoznali u Madridu gdje je ona bila prodavačica u jednoj prodavnici, a Ronaldo zvijezda Real Madrida i uz Lea Mesija najbolji fudbaler svijeta.

U njihovoj porodici je petoro djece, od kojih je dvoje rođeno u njihovoj vezi, Alana Martina (2017), njihova prva zajednička ćerka i Bela Esmeralda (2022), njihova druga zajednička ćerka čija je bliznakinja nažalost preminula na porođaju.

Ronaldo ima i sina Kristijana Ronalda Žuniora rođenog 2010. godine iz fudbalerove veze sa majkom koja nije javno poznata, a ima i blizance Evu Mariju i Matea, koje je 2017. godine rodila surogat majka.