Mladi crnogorski karatista Balša Vojinović osvojio je svoju treću evropsku medalju i još jednom potvrdio vrhunski kvalitet.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Balša Vojinović, mladi crnogorski karatista iz KK Iskra, nastavlja da ispisuje istoriju ovog sporta. Nakon osvajanja medalja u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji, sada je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Poljskoj. Ovaj uspjeh potvrđuje njegovu konstantnost i vrhunski kvalitet, ali i ogromnu posvećenost sportu koji mu je od malih nogu postao način života.



Balša, osvojili ste bronzanu medalju u borbama na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Kako ste se pripremali za ovo veliko takmičenje?

Pripreme su bile izuzetno zahtjevne. Imali smo dva treninga dnevno – kombinovali smo karate tehniku i taktičke vežbe sa kondicionim treninzima kako bismo bili u vrhunskoj formi. Svaki detalj je bio pažljivo isplaniran, jer na ovakvom nivou konkurencija ne prašta ni najmanju grešku.



Kakav je bio osjećaj stajati na pobjedničkom postolju i primiti medalju na ovako prestižnom takmičenju?

Osjećaj je nevjerovatan! Vidjeti crnogorsku zastavu pored svog imena na postolju Evropskog prvenstva je trenutak koji se ne može opisati riječima. Sve godine rada, odricanja, podrške porodice, kluba i trenera – u tom momentu shvatite da je vrijedilo svakog truda.



Koji meč na prvenstvu vam je bio najteži i kako ste uspjeli da ga pobijedite?

Najzahtjevniji duel bio je protiv Francuza u četvrtfinalu. Bio sam u zaostatku, ali sam ostao pribran i vjerovao u sebe do samog kraja. U poslednjim trenucima meča sam uspio da preokrenem rezultat i izborim plasman u polufinale, što mi je kasnije donijelo i medalju.



Koliko vam znači podrška trenera i tima u momentima kada su borbe neizvjesne?

Podrška tima i trenera je presudna. U ključnim trenucima, njihova energija i savjeti daju vam dodatnu snagu da nastavite. U našem klubu vlada nevjerovatna atmosfera – zdrava konkurencija nas stalno gura naprijed. Trener Vuk uvijek kaže: „Gdje je jedan evropski šampion, mora biti još jedan.“ Danas ih u našem klubu imamo četiri, a već sada vidimo još nekoliko potencijalnih šampiona koji će nastaviti ovaj niz.



Šta smatrate svojim najvećim sportskim uspjehom do sada i da li imate neki poseban cilj koji želite da ostvarite u karijeri?

Srebrna medalja sa Evropskog prvenstva u Pragu je moj najveći uspjeh do sada. Međutim, moj krajnji cilj je seniorsko zlato na Evropskom prvenstvu. To bi bio idealan način da zaokružim svoju sportsku karijeru i ostavim trag u crnogorskom karateu.



Kako balansirate između sportskih obaveza, treninga i privatnog života?

Nije lako, ali dobra organizacija je ključ svega. Nekada smo trening prilagođavali obavezama, a sada sve prilagođavamo karateu. Karate nije samo sport – to je način života.



Kako ste se zaljubili u karate i šta vas je motivisalo da nastavite da se bavite ovim sportom na vrhunskom nivou?

Karate mi je u krvi. Moj otac je trener u klubu i upravo je on bio moja najveća motivacija. Kroz godine, ljubav prema ovom sportu je rasla, a želja za uspjehom postala je moj svakodnevni pokretač.



Kako se nosite sa porazima i šta učite iz njih kako biste se poboljšali za naredna takmičenja?

Porazi su najbolji učitelji. Svaki poraz analiziram kako bih prepoznao greške i ispravio ih na treningu. Ako iz svakog neuspjeha izvučete pouku, postajete jači i spremniji za sljedeće izazove.



Koji su vaši dugoročni planovi – da li planirate nastupe na svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama i drugim velikim takmičenjima?

Naravno, cilj su velika svjetska takmičenja. Nadam se i povratku karatea na Olimpijske igre, jer bi to bila sjajna prilika za sve nas koji sanjamo o najvećim sportskim dostignućima.



Koji biste savjet dali mladim sportistima koji žele da postanu uspješni takmičari u karateu?

Poraz je samo stepenik ka velikim pobjedama. Uspjeh se ne gradi talentom, već radom, disciplinom i odricanjem. Morate vjerovati u sebe i ono što radite. Svaki trud se isplati, a pobjede su najslađe kada znate koliko ste uložili da do njih dođete.