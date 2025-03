Karlos Alkaraz dobio je pitanje o Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru na turniru u Indijan Velsu.

Karlos Alkaraz došao je već u Indijan Vels i sprema se za odbranu titule. Tačnije, za triplu odbranu titule, pošto je prethodne dvije godine osvajao ovaj turnir. O kakvom uspjehu se radi govori podatak da su to uspjela samo dvojica igrača u istoriji ovog turnira. Novak Đoković (od 2014. do 2016. godine) i Rodžer Federer (od 2004. do 2006. godine).

Upravo su novinari na konferenciji za medije to pitanje postavili Špancu. Podsetili su ga na uspjeh dvojice legendi i pitali da li je sve to za njega dodatni pritisak. "Znam da su samo dvojica igrača to uspjela u istoriji, tako da sam ja ovdje da preuzmem taj pritisak. Pokušaću da ne razmišljam o tome i da uživam na turniru, jer zaista uživam kada god sam ovdje, kada treniram, igram", počeo je Alkaraz.

Nastavio je u svom stilu da se smješka i da spušta tenziju. Ne želi da stvara sebi presiju. "Za mene je ovde sve lagano, zato uživam na ovom turniru. Cijele godine čekam samo da se vratim ovdje, tako da neću da razmišljam o tim stvarima. Neka stvari idu svojim tokom, pa da vidimo kako će da bude, ali ako do toga dođe, bio bi to veliki uspjeh", jasan je Alkaraz.

Moguć duel sa Đokovićem već u četvrtfinalu

Karlos Alkaraz želi titulu, kao i svi teniseri koji su došli u Indijan Vels i to je činjenica. Da bi uopšte došao do prilike da napravi taj korak mogao bi da igra protiv Novaka Đokovića već u četvrtfinalu. Tako je odlučeno žrijebom.

Nije o žrijebu previše htio da priča Karlos, već o stvarima u kojima uživa van terena. "Stvarno sam srećan što sam ovdje. Iskoristio sam malo slobodnog vremena da igram golf. Rekao bih da mi je to dobra priprema za turnir, bar za sada", nasmijao se Alkaraz.

Đoković i Alkaraz odigrali su osam mečeva do sada, Srbin je slavio pet puta. Poslednja dva meča završena su Novakovom pobjedom. Bilo je to u finalu Olimpijskih igara u Parizu (7:6, 7:6), pa u četvrtfinalu Australijan opena gde je srpski teniser odnio pobjedu uprkos povrijedi i rupturi mišića (4:6, 6:4, 6:3, 6:4).

