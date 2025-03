Bokser Džervont Tenk Dejvis, prema mišljenju mnogih, nepošteno je pobijedio Lamonta Rouča i odbranio pojas.

Izvor: Adam DelGiudice / Zuma Press / Profimedia

Još prvog marta se održala borba između Džervonta "Tenk" Dejvis i Lamonta Rouča, ali se strasti i dalje ne smiruju. Pobjedu je odnio godinu dana stariji i ujedno branilac titule Dejvis... Međutim, ono što upada u oči je način na koji je stigao do trijumfra.

Bokserski svijet danima govori o načinu na koji je "Tenk" ponovo obezbijedio pojas. U samom početku nije bilo mnogo inicijative na obje strane, ali kako je susret odmicao Rouča je pokazivao sve više spremnosti. Često je zadavao jake udarce rivalu, pa je tako Dejvis u jednom trenutku i pao na koljena - što se računa kao završni udarac i samim tim meč bi trebalo da bude prekinut.

Ipak, sudije ništa od toga nisu prepoznale kao nokaut, čak je, na kraju, pobjeda pripala Dejvisu... Izazvalo je to mnogo buke, pa se oglasio čak i jedan od najboljih boksera svijeta Terens Kraford koji nije imao šta drugo da konstatuje do: "Pokrali su ovog momka i to nije normalno. Nikada nisam vidio da neko padne na koljeno i da to ne računaju kao nokdaun. Mora da su noćas zaboravili pravila", bio je jasan.

Frizerka je kriva

Dejvis vs Roach Izvor: YouTube/Premiere boxing champions

Zbog kompromitovanog načina na koji je stigao do pobjede, Dejvis je pokušao da objasni da nije pao zbog udarca, već da mu je upao gel za kosu u oči. "Sredio sam frizuru nekoliko dana prije meča, a frizerka mi je stavila mast. Kad se znojiš, onda to curi i tako je stigla do očiju i pekla me je", glasilo je objašnjenje.

S obzirom na to da je Atletska komisija države Njujork (NYSAC) bila nadležna za organizaciju ovog meča, ona se i oglasila posle velikog broja kritika. "Tokom runde o kojoj je riječ, a nakon zatjeva komisije za ponavljanje video snimka došlo je do tehničkog problema koji je spriječio komisiju da primi snimak i pregleda ga u predviđenom periodu. Zbog toga se oslanjalo na odluk sudije u ringu i borba je nastavljena."

"Komisija je posvećena očuvanju integriteta borilačkih sportova i radi sa svim sportovima i produkcijama. Sportistima, službenicima, navijačima, sve kako bi osigurali da se ovakvi tehnički problemi ne pojave i u budućnosti i kako bi osigurali da komisija dobije materijale u trenutku kada ih i traže", stoji u saopštenju NYSAC.

Posle ove velike pobjede Dejvis ima skor 30-0-1. To što je gotovo nedodirljiv ne daje mu mnogo na značaju, jer je momak protiv kojeg se borio pokupio simpatije publike. Veliki broj navijača je prižiopodršku bokseru koji je u meč ušao kao potpuni autsajder. Takođe je poznato da su obojica boksera izrazila želju da meč bude ponovljen zbog svih okolnosti.