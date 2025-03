Iako je Novak Đoković rekao da je Karlos Alkaraz njegov legitimni nasljednik, Patrik Muratoglu misli da je Janik Siner daleko sličniji Srbinu.

Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković označio je Karlosa Alkaraza za svog "nasljednika" pošto ga od igrača nove generacije najviše podsjeća na njega u mladosti. Primijetio je Nole sličnost sa Karlitosom, koga od starta "čuva" na turnirima iako su imali sada već nezaboravne duele, međutim ne slažu se svi sa tom procjenom.

Tako je sada poznati teniski trener Patrik Muratoglu protivrječio Đokoviću i istakao je da je zapravo Janik Siner najbliži Novaku Đokoviću, kao i Rafaelu Nadalu, naglasivši da je Karlos Alkaraz sasvim drugačiji.

Izvor: MAHMUD HAMS / AFP / PROFIMEDIA

"Alkaraz je potpuno drugačiji od svih", istakao je trener Naomi Osake koji je jedno vrijeme figurirao i za trenera Novaka Đokovića, ali do saradnje nije došlo: "Za razliku od Đokovića i Nadala koji grade većinu poena i veoma malo griješe, a takav je i Siner, Alkaraz više igra da situaciju riješi jednim udarcem".

Kako opisuje Patrik Muratoglu, strpljenje je najveća razlika: "Njegov tenis je veoma interesantan jer je u stanju da odigra poen na mnogo načina. Alkaraz može da uradi mnogo različitih stvari. A sve to radi veoma dobro. On može da odigra drop-šot, da ode na mrežu, udarci su mu nevjerovatno jaki, osjećaj za lopticu fantastičan... I on sve to može da uradi u jednom gemu. Zato i jeste tako potpuno ludo. Svaki njegov meč je uzbudljiv, nikada dosadan. Uvijek se nešto dešava. Naravno, nije tako konzistentan kao Rafa i Novak u svojim najboljim danima ili Janik danas, ali je mnogo temperamentniji", dodao je on.

Šta je Đoković rekao o Alkarazu?

Dok je Muratoglu rekao da Đoković i Alkaraz nisu slični, čuli smo nedavno i koliko Španac zapravo pokazuje poštovanje prema Srbinu i to nije slučajnost. Odrastao je uz njegove igre, a onda mu je i Nole pomogao kada je stigao na veliku scenu, dok se pak Siner drži po strani.

"Imamo Alkaraza i Sinera koji razvijaju neko novo rivalstvo. Nadal, Federer i ja, kao i Marej kojeg moram naravno tu da ubacim, smo stvarno dominirali muškim tenisom u poslednjih 15-20 godina i podigli smo standard i kriterijume dosta visoko, ne samo rezultatski nego i sa svim ostalim aspektima i očekivanjima koje treba da nosi šampion i svjetski broj jedan, kako treba da ga predstavlja, na koji način da igra tu ambasadorsku ulogu sporta, vođe sporta", rekao je Novak Đoković i dodao:

"Kada pričamo o harizmi, nameće se Alkaraz kao neko ko se istakao, ne samo svojim sjajnim igrama, izuzetnim dostignućima i rezultatima za tako mlade godine, već i kao neko ko je veoma harizmatičan, fer-plej igrač i ljubazan prema svima. I kada gubi, gubi sa osmjehom, što je stvarno impresivno za tako mladog čovjeka koji nema puno iskustva, ali se ponaša kao da je tu na turu već 10 godina i više".