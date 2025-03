Rafael Nadal kaže da muškarci i žene u sportu ne bi trebalo da imaju istu zaradu, jer ne donose isto novca. Spominjao je i feminizam i Novaka Đokovića...

Izvor: YouTube/MARCA

Rafael Nadal je u penziji i više ga nećemo gledati na teniskim terenima, na velikim turnirima, neće se boriti za nove grend slem titule. Problemi sa povredom i sa operacijama bili su nerješiva enigma za legendarnog tenisera. Prije svega toga dao je jedan intervju koji je ponovo dospio u žižu javnosti.

Tada, kada je pričao sa novinarkom Anom Pastor, jedna o tema bila je zarada, odnosno to da li muškarci i žene treba da imaju istu zaradu. Prvenstveno se to odnosilo na tenis, mada je Španac gledao tu i širu sliku i spominjao i feminizam, ali i Novaka Đokovića i njegovu zaradu.

"Ne, ne, ja samo nisam licemjer. Ne volim da budem licemjer i da kažem stvari koje je lako reći i koje ne mislim. Investicije su iste, prilike su iste. Plate nisu iste. Za mene nije to nefer. Nefer je ako ne postoji ista prilika za sve", počeo je Nadal.

"Šta znači feminista?"

Izvor: YouTube/MARCA

Posle uvodne izjave uslijedila je i manja rasprava sa novinarkom oko svega toga. Ona je insistirala na tome da treba da postoji ista zarada u sportu, Nadal smatra da postoje bitni faktori na koje treba da se obrati pažnja. "Ako me pitaš da li sam feminista, reci mi šta znači riječ feminista? Ako je to da misliš da muškarac i žena zaslužuju istu šansu, onda sam feminista. Imam sestru, majku. Znaš da taj termin zna da ode u neke ekstreme. To nije u ovom razgovoru, ovdje pričamo o logičnim stvarima i želim da postoji ista šansa", jasan je Nadal.

Nastavio je u istom dahu. "To ne znači da treba da se poklanja nešto. Ne. Ako Serena Vilijams donosi više nego ja, ako puni stadione, živi u Americi gdje je potencijal veći nego u Španiji. Ja ne želim da zato što sam ja Rafa Nadal dobijem više novca od nje. Naravno da želim da postoji ta izjednačenost i da žene zarađuju više od muškarca ako donose više novca. U tenisu, ono što mi smeta, kada mi kažu 'Čovječe, zar ne vjeruješ da nagradni fond treba da bude isti'. U tenisu su praktično iste, na većini turnira. Zašto? Zato što je postojala šansa da se gleda ženski tenis, to se sviđa ljudima u svijetu. To je popularan sport širom svijeta, donosi novac.

"Da li treba da zarađuju svi kao Đoković?"

Insistirao je Nadal na tome da je za njega mnogo važnije da svi imaju istu priliku da se pokažu i dokažu i da na osnovu toga treba da se preraspodijeli novac. "Ja sam u svom sportu sve to podržao tokom cijelog svog života, pitajte to druge sportiste u drugim sportovima. Ako šampionke svijeta postanu popularne zbog toga i pune stadione, to je okej. Ne želim da ulazim u razne bitke, kunem ti se. Problem za mene je rasprava i to da treba muškarac da zarađuje više od žene samo zato što je muškarac, naravno da ne, to je ludost. Mediji su takođe potrebni, tu se radi o investicijama i šansi koju svi treba da imaju, nebitno da li si muško ili žensko. Treba da postoji isti nivo investicija, infrastrukture, trenera, sve to, se slažem."

Onda je spomenuo Srbina, najboljeg tenisera svih vremena. "Ako mi kažeš da 50 odsto tenisera treba da zarađuje isto kao Novak Đoković, onda ću da ti kažem da to nije tako. Onda bismo ušli u to da cio svijet treba da ima istu zaradu, a onda je to neka nova debata", nasmijao se Rafa na kraju.