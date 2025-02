Trener Novaka Đokovića doživio veliku neprijatnost u Švacarskoj. "Osjetio sam se kao idiot", priznao je posle svega.

Slavni britanski teniser i trener Novaka Đokovića Endi Marej doživio je neprijatnost na svom prvom skijanju. Doskora profesionalni teniser nije se snašao na planini u Švajcarskoj i morao je da traži pomoć - najprije da izađe sa žičare, a potom da se spusti, jer ne zna da se zaustavi.

"Prva dva dana bila su šokantna, ne umijem da izađem iz sjedišta na žičari. Supruga je odbila da ide sa mnom, jer ju je sramota. Nisam mogao ni da siđem, već sam morao da idem sa nepoznatim ljudima da bi me podigli. A prvog dana sam se zaglavio na planini", otkrio je Britanac.

"Na kraju prvog dana bili smo na početničkoj stazi. Žičara koja je trebalo da nas vozi na vrh bila je pred krajem radnog vremena za taj dan, ali je ostala još jedna za nama, pa smo pomislili - hajde da odemo još malo gore. I tako smo se popeli, spuštali niz planinu, a pošto ne znam da skijam, ne znam ni kako da se zaustavim", opisao je Britanac.

Dok se Novak Đoković pakuje za Dohu, sigurno mu nije bilo ni na kraj pameti da je Endi Marej prolazio krozu dramu.

"Bili smo doslovno na početničkoj stazi i spuštali smo se 400, 500 metara, gdje je trebalo da sačekamo žičaru, ali se ništa nije dogodilo. Čovjek koji je upravljao žičarom rekao je da je jedini način da dođemo do dolje da se spustimo niz planinu. Rekao sam na to 'OK, ne znam da skijam".

Na to je dobio spreman odgovor.

"On je rekao - trebalo je da se popneš kada ti je bilo rečeno da se žičara zatvara", prepričao je Marej.

"Nije njihovo da spasavaju pijane i izgubjlene Britance"

Kada je pogledao niz stazu, shvatio je da je pred njim težak zadatak. "Pitali smo ga koliko je daleko, pa nam je kazao da je oko tri kilometra. Bilo je kasno, hvatao se led i bilo je teže. Nisam imao predstavu kako da se zaustavim, pa smo praktično posle 500 metara zastali i rekao sam: 'OK, sada idem pravo na dolje'. Prošao sam kraj brata i vikao 'U problemu sam, ne znam kako da stanem', otkrio je Marej.

U jednom trenutku Endi je stao i prosto sišao sa skija.

"Uzeo sam ih u ruku i šetao sam i morali su da me spasavaju na onim svojim motornim sankama. Ljudi iz spasilačkog tima su gunđali, jer se obično pijani Britanci zaglave na planini na kraju dana. To nije u suštini njihov posao, jer su oni tu da spasavaju ljude koji se povrijede, a ne nekog idiota koji je mislio da može da spusti niz padinu na kraju dana. Bilo me je malo sramota", priznao je Marej.

"Ipak, na kraju krajeva jesam uživao i ići ćemo opet na skijanje u aprilu".