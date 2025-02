Italijanski novinar Fabricio Korona rekao je da Janik Siner treba da odgovara za to što je pao na doping testu...

Šta će biti sa Janikom Sinerom? Sve više ljudi uvjereno je da prvog tenisera svijeta čeka suspenzija i da će to da bude odluka Arbitražnog suda u Lozani u aprilu. Saslušanje će biti zatvoreno za javnost, ali će presuda da bude javna i sve to zbog dva doping testa na koja je pao u martu 2024. godine. Do sada su ga najviše branili Italijani, što je i logično, mada izgleda da se i to sada mijenja.