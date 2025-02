Velika rumunska teniserka Simona Halep objavila je da je završila karijeru u 34. godini.

Izvor: Twitter/WTARomania

Rumunska teniserka Simona Halep (33) šokirala je cio svijet objavivši da se povlači. Ona je izgubila u Klužu meč od Italijanke Lučije Bronceti u 1. kolu i iznenadila mnoge emotivnim priznanjem na terenu da je to bio poslednji takmičarski meč u njenoj velikoj karijeri.

"Ne znam da li sa radošću ili tugom ovo kažem, oba osjećanja doživljavam, ali donijela sam ovu odluku mirne duše. Uvijek sam bila realna kada je moje tijelo u pitanju i veoma je teško da dođem do nivoa na kojem sam bila. I znam šta je potrebno za to. Zato sam htjela da dođem danas ovdje u Kluž da igram pred vama i da vam kažem 'Zbogom' na terenu. Iako moj nastup nije bio veoma dobar, bio je iz duše i veoma mi je drago da ste došli, jer sam se zapitala još jednom da li da se vratim. Ali za sada je poslednji put da sam igrala ovdje i neću da plačem jer je divna stvar to što sam bila 'Broj jedan' i osvajala grend slemove. Život ide dalje, on postoji i posle tenisa i nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Naravno da ću nastaviti da igram tenis, ali da bi to bio takmičarski tenis zahtijevalo bi mnogo više, a u ovom trenutku to ne mogu", rekla je ona između ostalog u Klužu.

Nekada prva teniserka svijeta bila je proteklih godina suspendovana zbog dopinga i od marta 2024. dozvoljeno joj je da se vrati tenisu, ali nije to uspjela onako kako je zamislila. Od povratka na teren ona je pobijedila samo u jednom meču na pet turnira. Zato je odabrala turnir u Klužu da joj bude poslednji.

Osvajala je Rolan Garos 2018, Vimbldon 2019. godine, bila finalistkinja Australijan opena 2018. i polufinalistikinja US Opena 2015. Zaradila je više od 40 miliona dolara od nagrada i samo su sestre Vilijams zaradile više od nje od teniskih uspjeha - Serena 94 miliona, a Venus 42 miliona.

Toliko je bila požrtvovana i sve podredila uspehu da je svojevremeno išla na operaciju smanjenja grudi da bi poboljšala svoje performanse i osvojila Vimbldon. I u tome je uspjela, kao i u većini stvari koje je pokušala tokom bogate karijere koja je trajala skoro 20 godina (2006-2025).