Nekadašnji australijski teniser Pol Meknami ističe da bi pravilo o pomoći ljekara trebalo promijeniti, a sve zbog Novaka Đokovića koji je tražio medicinski tajm-aut.

Izvor: Vince CALIGIURI / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu Australijan opena, iako je u finišu prvog seta imao problema i morao da zatraži medicinski tajm-aut. Mnogi smatraju da je baš taj detalj presudio, a u Australiji se pokrenula i rasprava o traženju ljekarske pomoći. Bivši direktor Australijan opena Pol MekNami kaže da bi medicinske tajm-aute trebalo bolje kontrolisati nakon što su dva trenutno najveća imena sporta iskoristila tu mogućnost.

Novak Đoković, desetostruki šampion Australijan opena, bio je pod lupom jer je napustio teren tokom svog epskog trijumfa u četiri seta nad Karlosom Alkarazom - pobjeda koja ga je 12. put dovela u polufinale. Nakon toga Novak Đoković nije trenirao u srijedu i istakao je da će dan za danom pratiti svoj oporavak pred polufinale. Australijski "The Age" to je okarakterisao kao još jednu Đokovićevu ulogu u sapunici na Australijan openu.

Drama oko Đokovića nastala je dan nakon što je prvoplasirani na ATP listi i branilac titule u Melburnu Janik Siner uzeo dug medicinski tajm-aut tokom pobjede u četvrtom kolu nad Holgerom Runeom u ponedeljak. Na pitanje o kontroverzama oko medicinskih tajm-auta, MekNami je rekao: „Moram da kažem, nisam veliki obožavatelj toga. Osim ako nema problema sa stidljivošću, mislim da bi to trebalo da se desi na terenu", a zatim dodao: "I imaš tri minuta, to je to. Mislim da nije fer prema protivniku da prekine meč na 10, pa čak ni na pet minuta. Predviđeno je da traje tri minuta i to treba da bude strogo kontrolisano".

Đokovićeva povreda!

Nakon što je gubio u prvom setu od Alkaraza, Đoković se borio sa povredom prepona. Samo nekoliko sati kasnije izborio je jednu od svojih najboljih pobjeda u Melburnu. Kada se Srbin mučio sa bolovima na Rod Lejver areni, poznati komentator i sedmostruki grend slem šampion u singlu Džon Mekinro je rekao za ESPN: "Ovo nije prvi put da vidimo ovu rutinu. Nemojte se zavaravati.”

Iako je odbio da detaljiše o tačnoj prirodi povrede, Đoković je rekao da je to slično kidanju tetive koje je imao tokom svog epskog pohoda do titule 2023. godine. "Nisam uradio nikakve testove. Mislim, radio sam testove sa fizioterapeutom kada su me izveli sa terena, kada sam imao medicinski tajm-aut“, rekao je Đoković i dodao: "Vezao me je, a onda mi je doktor dao neke ljekove, tako dalje - neke ljekove protiv bolova. To je počelo posle 20, 30 minuta. To je pomoglo. Onda sam morao da uzmem još jednu dozu, mislim, na početku četvrtog seta. Sada kada se hladi, mogu početi da osjećam različite stvari. Hajde da vidimo kako će biti sjutra i iz dana u dan".

Sinerova povreda!

U ponedeljak je izgledalo da će najbolji igrač svjeta Siner krenuti ka izlazu na Australijan openu dok ga nije spasio kontroverzni medicinski tajm-aut. Najtoplijeg dana takmičenja do sada ove godine, Italijan je bio ošamućen i blijedog lica. Protiv Runea je bilo 1:1 nakon dva odigrana seta, a moglo se vidjeti kako se Janikove ruke žestoko tresu dok je držao peškir preko lica.

Doktor je prišao Sineru na sledećoj promjeni strana, a on je otišao van terena na šestominutne konsultacije, dok je Rune - kako je opisao sopstvenim riječima - ostavljen "da sjedi na vrućini i kuva se napolju". Moguće je da su baš ti minuti bili presudni na meču, pošto su naredna dva seta pripala Sineru, koji je obezbijedio plasman u polufinalu grned slema u Melburnu.

Odbrana Novaka Đokovića!

MekNami nije mogao da razume nivo kritike upućene Đokoviću, za koga je priznao da je laka meta u Australiji. "Ne mogu da vjerujem da ljudi ukazuju na Novaka kada je Janik to uradio dan ranije“, rekao je bivši šampion Australijan opena u dublu. On je prethodnih godina često bio na Novakovoj strani, dok je teniski svijet uglavnom u njemu tražio zločinca.

Primjera radi, Meknami je podržavao Novaka Đokovića kada je tokom korjone pokušao da organizuje revijalne turnire, a zatim je isticao i da navija za srpskog tenisera na nekim drugim takmičenjima. Možda i najviše se pamti Polova izjava iz 2023. godine kada je istakao da Novaka ne može da nazove najvećim teniserom svih vremena samo zato što Rafael Nadal zvanično nije u penziji - iako je bilo jasno da se Španac neće vratiti na vrhunski nivo.

Šta su rekli Karlos i Novak?

Povredu Novaka Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena analizirao je i Karlos Alkaraz, ali je on pokazao da je veliki gospodin van terena. Uopšte nije "pao" na propagandu koju su pokušali da mu nametnu mediji i o Novaku je govorio sa mnogo više poštovanja nego što su to željeli inostrani novinari.

"Mislim da je bio sjajan - sjajni udarci, sjajni. Počeo je da igra agresivnije, da pokuša da se ne pomjera toliko u drugom setu“, rekao je Španac i dodao: "Mislim da su svi vidjeli u drugom setu da se malo muči... Ne znam da li je bilo više trčanja u forhend ili bekhend, ali očigledno je da se mučio. Onda u trećem i četvrtom setu nisam vidio ništa loše od njega. Ne kažem da je napravio predstavu. Samo kažem da ne znam. Očigledno je i svi su vidjeli da se muči u drugom setu".

Đoković je polako, ali sigurno, iscrpio Alkaraza i tek onda priznao da je razmišljao o predaji. "Pošto sam još uvijek na turniru, ne želim da otkrivam previše“, rekao je Đoković i dodao: "Lijek je počeo da djeluje i morao sam da uzmem drugu dozu. To zvuči strašno. Da budem iskren, da sam izgubio taj drugi set, ne znam da li bih nastavio da igram. Osjećao sam se sve bolje i bolje – uspio sam da odigram nekoliko sjajnih gemova da završim drugi set. Vidio sam da Carlos okleva sa zadnje strane terena i da je počeo da se oseća bolje i da se kreće bolje. To nije bila prepreka na kraju meča".

Šta sad?

Novaka Đokovića u petak (od 04:30) čeka meč polufinala protiv Saše Zvereva, drugog tenisera svijeta i drugog nosioca u Melburnu. Najbolji teniser svih vremena nije siguran da će izaći na teren, propustio je jedan dan za trening i očigledno je da sa svojim timom radi na saniranju povrede koja ga je mučila u finišu prvog seta protiv Alkaraza.

Najbolji srpski sportista i dalje je u igri za 11. trofej na Australijan openu, odnosno 25. grend slem titulu u karijeri, a to bi bili rekordi koji dugo neće biti oboreni. Takođe, Đoković bi osvajanjem titule popravio plasman na ATP listi, pa bi na narednim turnirima mogao da računa na nešto povoljniji žreb, barem do četvrtfinala.