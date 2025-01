Australijski novinar Toni Džouns, zbog kog je Novak Đoković zaprijetio bojkotom intervjua, oglasio se i "ponudio izvinjenje". Teško da će Đoković biti zadovoljan poslije ovih riječi.

Izvor: YouTube/9 News Australia/Australian open/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković zaprijetio je bojkotom intervjua na Australijan openu zbog groznih komentara australijskog novinara Tonija Džounsa. Obraćajući se na televiziji "Kanal devet", Džouns je ismijevao srpske navijače i Đokovića, a zbog toga je Nole digao glas i rekao da se više neće obraćati dok ne dobije izvinjenje.

Sada se Džouns oglasio, ali teško da se to može nazvati izvinjenjem. Zapravo, uključio se u jutarnji program svoje televizije gdje je napamet ispričao naučeni tekst i rekao da što se njega tiče - cio slučaj je završen.

Tony Jones is a national embarrassmentpic.twitter.com/SorFvFv1lA — Avi Yemini (@OzraeliAvi)January 19, 2025



Nijednog trenutka Toni Džouns nije rekao da se izvinjava Đokoviću, nego da se "izvinjava ako su njegove riječi protumačene kao nepoštovanje". Sve vrijeme insistirao je na tome da se šalio i da nije u prvi mah shvatio da je time ikoga uvrijedio, a da se sa Đokovićevim timom inače čuo nakon 48 sati čim je saznao da je njegova izjava napravila buru na društvenim mrežama.

Istakao je takođe da mu je najviše žao što je upotrebio riječi da "Novaka treba izbaciti", svjestan da mu je to najviše od svega zasmetalo zbog toga što može da se stavi u kontekst deportacije iz Australije 2022. godine.

Evo i čitave izjave Tonija Džounsa koju je izdiktirao u mikrofon svoje televizije:

"Razočaran sam zbog svega jer su komentari napravljeni u našoj emisiji. Mislio sam da je to šala, humor, što ja obično i radim na televiziji. Obaviješten sam da Đoković nije bio srećan zbog tih komentara. Odmah sam kontaktirao njegov tim i uputio sam bio izvinjenje prije 48 sati, ako je osjetio neko nepoštovanje zbog tih riječi. I dalje se držim tog izvinjenja. Hoću da kažem da je to bilo previše prema srpskim navijačima, a pravili smo prije nekoliko godina i lijepe izvještaje sa navijačima iz Srbije, tako da sam mislio da je to samo nastavak šale. Iznevjerio sam srpske navijače. Iskreno mi je žao zbog toga. Da mogu da vratim vrijeme, jednu stvar bih promijenio i tu sam pretjerao, a to je što sam rekao da ga izbace. Znam da to može da bude protumačeno kao kada su Novaka Đokovića deportovali iz Australije. Mogu da razumijem to. Bila je ovo nesrećna situacija i prioritet je da se fokusiramo na tenis. Novaku mogu da kažem samo ono što sam rekao prije 48 sati, a to je da se izvinjavam ako ga nisam poštovao. Rekao sam da možemo i da pričamo privatno", rekao je Toni Džouns i dodao da misli da je ovim riječima stavljena tačka na sve.

Videćemo kako će Novak Đoković reagovati na ovo "izvinjenje Tonija Džounsa" i njegove televizije, koja je inače izazvala gnijev i srpske zajednice u Australiji.

"Želim da izdvojim momenat da objasnim šta se desilo na terenu i zašto nisam dao intervju poslije meča što je inače praksa. Htio sam da objasnim svima šta se desilo. Razlog zbog kog sam to uradio je to što je poznati sporski novinar iz Australije koji radi za brodkastera Australijan opena, za kanal 'Devet'. On je ismijevao srpske navijače, imao je i uvredljive komentare na moj račun. Nadao sam se da će da se izvini javno, što on nije uradio još uvijek", poručio je Nole.

A few words about what happened on court.pic.twitter.com/jRof2npiwH — Novak Djokovic (@DjokerNole)January 19, 2025

Podsjetimo, Novak Đoković i Karlos Alkaraz sastaju se u utorak u četvrtfinalu Australijan opena, dok se termin i dalje čeka. Utisak je da dvojica tenisera žele različite stvari i ostaje da se vidi koga će organizatori poslušati.