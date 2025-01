Pojavile su se nove izjave stručnjaka u vezi sa dopingom Janika Sinera.

Janik Siner mogao bi da bude suspendovan na godinu ili dvije dana zbog doping skandala. Čeka se njegovo saslušanje pred Arbitražnim sudom u Lozani koje je pomjereno sa februara na april. Kako vrijeme odmiče tako se javljaju mnogi stručnjaci i daju pojašnjenje situacije u vezi sa italijanskim teniserom.

On je u martu prošle godine pao na dva doping testa, bio je pozitivan na klostebol, ali je prošao praktično bez kazne. Osim novčane sankcije koja je sitnica u poređenju sa njegovom zaradom. Sada se javio poznati sportski naučnik doktor Ros Taker koji tvrdi da postoji šansa da se Siner namjerno dopingovao! Pojasnio je sve to u jednom podkastu.

Kao neko ko se bavi time i razumije u sve to, ovako je to razjasnio. "Postoji šansa da je Siner koristio klostebol namjerno, da je znao za tu kremu i da je bio svjestan da ako ga ikada uhvate da će imati spremnu odbranu i da će da zna izvor kontaminacije. Postoji istraživanje koje mi sve to raščišćava. Moguće je da je sve ovo samo jedan pametan način dopinga koji ne možeš da dokažeš. I zato moraš da kažeš da je igrač 'čist'. Možda će Arbitražni sud da istraži neke stvari koje nisu istražene u prvobitnoj odluci", rekao je Taker.

Ovo istraživanje je Siner iskoristio kao odbranu

Siner je, kada je pao na doping testu, naveo da je do kontaminacije došlo jer ga je jedan od članova njegovog stručnog štaba masirao bez rukavica i da je prije toga namazao kremu koja sadrži klostebol na sebi. Sud je to prihvatio kao objašnjenje, ali se međunarodna antidoping agencija (WADA) žalila i zato se sada čeka suđenje u Lozani. "Kao odbranu je predstavio jedan papir koji je namješten da izgleda ovako sa jednog italijanskog univerziteta. To istraživanje pokazuje različite načine kako može da dođe do kontaminacije", pojašnjava Taker.

Doktor je potom dodatno objasnio šta je sve i on sam pročitao u tom istraživanju koje je Siner očigledno iskoristio za svoju odbranu. "Evo, daću vam primjer. Osoba A koristi kremu sa klostebolom i rukuje se sa desetak ljudi, dakle pričamo o kratkom kontaktu. Onda se svi ti ljudi testiraju u narednih 48 sati da bi se vidjelo da li može nešto da se detektuje. Pokazalo je da može, tako da je moguće da je klostebol putem masaže dospio u njegovo tijelo. Zato je bio u mogućnosti da predstavi to kao izvor pozitivnog testa", zaključio je Ros Taker.