Novak Đoković o jednom nije htio da priča sa novinarima.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Očekivano, posle Novakove pobede u 1. kolu Australijan opena, jedno od prvih pitanja na konferenciji za novinare bilo je u vezi sa njegovom saradnjom sa Endijem Marejem.

"Novače, koliko ti je donijelo angažovanje Endija Mareja i njegova mogućnost da uživo analizira mečeve? Da li ste analizirali i pričali večeras?", pitao ga je jedan novinar i nije očekivao odgovor koji je dobio.

"Nažalost, ne mogu to da vam kažem, zadržaćemo detalje za sebe", kazao je Đoković.

Novak je potom donekle objasnio situaciju i kako izgleda ta saradnja u prvim danima i nedeljama.

"Pokušavamo da pričamo što više, na terenu i van njega, prije meča, na meču, tokom zagrijavanja, prije pet minuta smo pričali o meču, o tome kako se osjećam, šta on misli da bi trebalo da radimo, šta bi trebalo sjutra da uradimo na treningu. Komunikacija je ključ da razumijemo jedan drugog i da nađemo formulu da budemo uspješni"

"To je ono što pokušavamo. Nismo proveli mnogo vremena zajedno. Još smo u toj uvodnoj fazi, da se upoznajemo, ovo nam je bio prvi zajednički meč. Sviđa mi se osjećaj da je Endi moj trener u uglu, što je od ove godine novost, da mogu da sjede praktično na terenu. To mi omogućava da ih lakše čujem. Nekoliko puta sam prišao Endiju, pitao sam ga o udarcima, o bilo čemu. Davao mi je svoje mišljenje, vođstvo, 'fidbek'.

Uživanje je pričati sa Endijem, zna tenis više od svih tamo, legenda je sporta, razumije uspone i padove koje prolazite na terenu, mentalno i fizički. Ne moram da mu mnogo objašnjavam, on shvata sve kroz šta prolazim. U tim trenucima na terenu je velika bitka i on želi da mi pokaže energiju, da stegnem pesnicu... Bio je sjajan, ustao je nekoliko puta, pokušao da me ohrabri. Sjajan je tip i bilo je zadovoljstvo imati ga u svom uglu", dodao je ljubazno Novak Đoković.

Novak će u 2. kolu Australijan opena u srijedu igrati protiv rivala iz Portugala.