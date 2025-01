Novak Đoković i Rajli Opelka su igrali tenis u zaista neverovatnim uslovima.

Izvor: x/printscreen

Novak Đoković se lavovski borio sa visokim i ekstravagantnim Amerikancem Rajlijem Opelkom, ali i sa vremenskim uslovima u Brizbejnu! Igrao je Đoković u večernjem terminu, posle 21 čas, temperatura nije bila previše visoka, "samo" 23 stepena celzijusa, ali je vlažnost vazduha napravila pravi pakao od uslova za igru!

Videli smo da se čak i sudija ovog meča znoji, a Novak je tokom meča iz gema u gem menjao majice. Redovno se presvlačio između gemova, videli smo i da je stalno bio bez majice kada je odmarao, a peškiri sa ledom mu nisu pomagali da dođe do daha. Videli smo da se vidno muči da dođe ne samo do prave igre nego i do vazduha.

Vlažnost vazduha je bila preko 76 odsto, a srpski veteran se baš mučio sa tim. Opelki je palo lakše pa je u taj-brejku uspeo da osvoji prvi set, a onda je u drugom napravio brejk i uspeo da ga potvrdi. Pogledajte kako se mučio Novak da dođe do daha u Brizbejnu:

Novak je u prvom kolu bio slobodan, zatim je rutinski savladao Hidžikatu iz Australije, pa Gaela Monfisa. Ipak jasno je da on juri pravu formu za mečeve na Australijan opena.

(MONDO, N.L.)