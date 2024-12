Novak Đoković morao je da traži dodatno objašnjenje od sudije.

Izvor: Printscreen/Sport klub

Novak Đoković igra prvi meč u singlu u novoj sezoni. Rival mu je Rinki Hidžikata na turniru u Brizbejnu, a pred početak tog meča je srpski igrač ostao zbunjen. Nije mogao da vjeruje dok je slušao za novo pravilo koje je uvedeno i koje će važiti na samom turniru.

Pred početak duela sudija Reno Lihtešntajn objašnjavao je standardna pravila oko traženja "čelendža", biranja servisa, sve standardno i rutinski i nešto što je Nole čuo "milion puta" već u karijeri, ali je onda došlo na red objašnjavanje u vezi sa novim pravilom sa korišćenjem peškira.

Lihtenštajn je pojašnjavao igračima da im skupljači loptica neće dodavati peškire kada to budu tražili, već da će to moći da traže od volontera koji se tu nalaze. Novaka je to zbunilo, gledao ga je blijedo i zahtijevao je dodatno objašnjenje.

Izvor: Printscreen/Sport klub

Tada je sudija pojasnio da imaju dvije opcije, da sami odu do tog dijela terena i da uzmu svoj peškir ili da zamole volontera da to učini. Nije baš Novaku bilo najjasnije sve to i čemu komplikacije sa pravilima koje već funkcionišu, ali će morati da se navikne.