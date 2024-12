Tri godine posle deportacije iz Australije, Novak Đoković rekao šta mu je na duši o ovoj zemlji.

Izvor: YouTube/SoTennis/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Australiju, preciznije Brizbejn, što će mu biti prvi turnir u novoj sezoni. Najavio je Nole da će igrati mnogo više nego lane, što je potvrda da nije ni blizu penzije o kojoj su mnogi govorili, a naravno ciljevi su novi grend slem trofeji.

Prvi u novoj sezoni, odnosno 25. u karijeri, planira da napadne već na Australijan openu i iskreno ističe da mu Brizbejn i služi da se pripremi za Melburn. Nada se makar jednoj pobedi, a učestvovaće i u singlu i dublu (sa Nikom Kirjosom), očigledno više nego motivisan. Ne samo jer je prethodna godina bila puna uspona i padova, u kojoj je ostvario zacrtani cilj da osvoji zlatnu olimpijsku medalju, nego i zbog toga kakav odnos ima sa Australijom.

Dobro je poznato da je Đoković najteže trenutke u životu proživeo u januaru 2022. godine kada je bio praktično u zatvoru zbog toga što je Australija pokušala da na njemu "dijeli lekcije". Deportovan je iz zemlje, iako je dokazao da je legalno ušao u nju, da bi godinu dana kasnije - podigao pehar. Iako je Australija pokušala da ga uništi, Nole o njoj i dalje priča lijepo.

"Australijanci vole tenis, imaju jaku sportsku kulturu na cijelom kontinentu. Znaju da cijene sportiste, a mi se trudimo da im vratimo. Tako da se nadam da ću im vratiti. Ovdje uvijek imam lijepu podršku, tu je i dosta srpskih navijača koji su uz mene", rekao je Nole i dodao je da postoji razlog zašto se Australijan open još zove i "srećni slem", pošto atmosfera uvek bude dovedena do usijanja jer obožavaju tenis.

"Ovo ne mislim samo ja, nego većina igrača, svi se osećaju ovdje dobrodošlo!", rekao je Novak Đoković koji im je oprostio šta su mu uradili prije nepune tri godine: "Oduševi me koliko vole tenis na čitavom kontinentu. Australija je godinama njegovala ovaj sport, ma sve sportove, a dolazimo usred ljeta i godišnjih odmora. Djeca ne idu u školu, tako da imaju vremena da gledaju tenis, da nas podrže. Za tenisera je najbolje da se nađe u takvoj atmosferi i ambijentu. To ti daje dodatnu energiju da igraš u takvoj atmosferi i izvlači najviše iz tebe".

Ko je favorit na Australijan openu?

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

"Siner, Alkaraz i Zverev su glavni favoriti. Zverev je sve bliži prvom grend slemu, a tu su Siner i Alkaraz i oni su najveći favoriti. Tu je naravno i Medvedev, pa Fric, Rubljov... Sve su to igrači koji pokazuju da mogu da osvoje velike turnire. Ako igram na visokom nivou, tu sam i ja u priči", nasmijao se Đoković i rekao da je Siner apsolutni favorit.

Novak Đoković dolazi kao sedmi na svijetu, a ima sada već 37 godina. Može li da igra do 40. godine?

"Mogu da se zamislim da igram do 40. godine, bar kako se trenutno osjećam. Vidjeću da li ću biti motivisan i to je još nepoznato, volim ovaj sport i da se takmičim, volim da se vratim u Australiju gdje sam bilježio velike uspjehe u karijeri. Tu je atmosfera, tu je publika, to me pokreće, naravno i prilika da još ispisujem istoriju ovog sporta. Što duže igram, to više dajem sportu. Vidim da su ljudi srećni što se još takmičim", dodao je Nole.