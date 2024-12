Crna Gora savladala Rumuniju (27:25)

Izvor: Axel Heimken / kolektiff/kolektiff images

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore savladala je večeras Rumuniju (27:25) i upisala drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu.

"Lavice" su nakon večerašnjeg trijumfa došle na korak od glavne faze, a situacija oko prolaska biće jasnija nakon utakmice Češke i Srbije, koja počinje večeras u 20:30.

"Najbitnije je da smo pobijedili. Ako bismo uporedili utakmicu sa Srbijom i odbranu na današnjem meču - daleko je to od kvaliteta koji treba da bude. Očekivali smo da se Rumunija neće predati do posljednjeg minuta, kao što su to pokazali protiv Češke. Srećna sam što su djevojke do kraja ostale stabilne. Što se tiče napada, mislim da danas i nije bio problem samo u momentu kad je Rumunija izašla u 5+1. Ne zbog toga jer su nas iznenadile, već je to unijelo neki nemir kod nas. Ali, već nakon toga smo uspjeli da se smirimo, da vidimo gdje je prostor, da napadamo i da imamo kretnju bez lopte", kazala je nakon meča selektorka Suzana Lazović, prenosi RTCG.

U trećem kolu Crna Gora će u utorak igrati protiv Češke (20:30).

"Odbrana je malo nedostajala danas, ali se nadam da nam u narednoj utakmici neće nedostajati. Srećna sam i ponosna što smo napravili veliki korak ka drugoj fazi. Protiv Češke treba da damo maksimum, da ono što je falilo na ovoj utakmici, na sljedećoj bude kako treba", kazala je selektorka.

Crna Gora je večeras igrala bez Milene Raičević, koja se povrijedila protiv Srbije.

"Nedostajala nam je Milena Raičević. Ali, na prvenstvima Evrope i svijeta je bitna klupa, jer su utakmice igraju dan za danom. Ni najspremniji igrač ne može odigrati 60 minuta - na nama je da u pravom trenutku napravimo dobru rotaciju i da svaka djevojka doprinese onako kako treba", zaključila je Suzana Lazović.