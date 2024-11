Karta za Evropsko prvenstvo 2026. praktično već u džepu

Izvor: Reuters

Na Svjetskom prvenstvu u Krakovu Iran i Čile bile su posljednje dvije vezane pobjede - od tada je prošlo skoro dvije godine i 12 takmičarskih mečeva, ali Crna Gora ponovo slavi na dvije utakmice zaredom.

Zahvaljujući atomskom napadu - nakon Finske pala je i Slovačka u Košicama 38:35 (23:18) - "lavovi" su ponovo gladni pobjeda i ponovo nižu iste. Pozitivan ishod na drugom meču dodatno dobija na značaju kada je poznato da je novi selektor, Didije Dinar, u Slovačku otputovao bez Vuka Borozana i Vuka Lazovića, a da se već na startu meča u "Stil areni" povrijedio Miloš Vujović.

Nije isključeno da je i ovog puta bilo određenih propusta, pogotovo u odbrani, ali Crna Gora izgledala je ozbiljno tokom svih 60 minuta i u svakom trenutku je kontrolisala dešavanja u Košicama.

Čepić i Vujovići: čvrsto u startu

Značajan utisak na početak meča ostavili su Radojica Čepića i trojica Vujovića (Branko, Stevan i Miloš), zahvaljujući kojima su "lavovi" na startu nekoliko puta imali plus dva, a kada su se Slovaci vratili na 8:8 još jedan Vujović (Luka) između trojice rivala iznudio je isključenje Matuša Moravčika. Nakon toga Čepić je nastavio da "bombarduje" (10:8), a praktično isto kretanje rezultata viđeno je do kraja prvih 30 minuta, kada je Nebojša Simić "skinuo" zicer Eriku Fenaru, a Aleksandar Bakić u finišu pogodio za najveću razliku do tada (21:18).

Bakić nije imao sreće sa zicerima na startu nastavka, zaradio je i isključenje nakon što je pogodio golmana u glavu, pa su se Slovaci vratili u igru (22:21).





Simić standardno: čuda na golu

Bekovska linija - Čepić, Branko i Stevan Vujović - sjajno je razigravala ekipu, pogađao je i pivot Luka Vujović, Simić standarno činio čuda na golu, a dolazili su i golovi iz kontranapada.

Iz takve igre stigla su dva vezana gola Branka Vujovića, pa je Crna Gora u 43. minutu imala velikih plus pet (29:24), a kada je domaćin posljednji put zaprijedio (31:29), Bakić je "izbrsao" sve greške, pa su njegova dva gola i Stevana Vujovića sa svoje polovine odveli našu selekciju na novih pet razlike 34:29.

U tom trenutku, na desetak minuta do kraja, bilo je jasno da "lavove" više ništa ne može zaustaviti do novog trijumfa.

Nakon dva meča i samo nekoliko treninga napad izgleda sjajno, iako se možda od Dinara, jednog od najboljih defanzivaca svih vremena, očekuje da sa Crnom Gorom igra čeličnu odbranu.







SLOVAČKA - CRNA GORA 35:38 (18:21)

Slovačka: Paul (šest odbrana), Žernovič (devet odbrana), Hlinka, Brjatka 1, Mahač 5, Potisk 6 (1), Fenar 3, Kravčak, Prokop 8, Urban, Đuriš 2, Petržela 1, Mital, Moravčik 1, Smetanka 3, Mišovih 4 (1).

Crna Gora: Matović, Simić (18 odbrana i dva sedmerca), A. Bakić 5, Dragašević, M. Vujović 2 (1), Čepić 8, Ćorsović 2, B. Vujović 7 (1), M. Radović, M. Radović, Kaluđerović, S. Vujović 4, Vujačić, L. Radović 5, L. Vujović 4, Šćekić, M. Bakić.