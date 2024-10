Zlato je pripalo Jusufu Nurkoviću, dok je srebrnu medalju osvojio Petar Radović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Evropa open - Sarajevo 2024, takmičenje koje se boduje za Svjetsku rang listu seniora i seniorki, odlično je počelo za crnogorske takmičare kojima su pripale tri medalje, kako prenose Vijesti

U areni Hils na Ilidži viđeno je crnogorsko finale u kategoriji do 66 kilograma - zlato je pripalo Jusufu Nurkoviću, dok je srebrnu medalju osvojio Petar Radović.

Trećeplasirani su bili Adrijan Nieto Ćinaro (Španija) i Rob Demets iz Belgije.

U kategoriji do 78 kilograma za žene, nakon pobjede nad Sofijom Pajić (Bosna i Hercegovina) bronzu je ugrabila Jovana Peković.

U nedjelju je na programu takmičenje u kategorijama do 81, do 90, do 100 i preko 100 kilograma za muškarce, kao i do 48, 52 kg i do 57 kg za žene, kako prenose Vijesti.