MMA borac Aleksandar Rakić je svjestan da nije imao dobru borbu u UFC 300, ali je spreman da popravi utisak u subotu uveče.

Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Aleksandar Rakić djeluje spremno za važnu MMA borbu sa Dagestancem Magomedom Ankalaevim u UFC 308 koji se održava u Abu Dabiju. Meč je na programu u subotu oko 20.30 i posle toga će biti jasnije da li će nastaviti put ka tituli ili će dodatno umanjiti svoje šanse.

Pred meč Rakić se prisjetio prethodnog dvoboja koji je izgubio od Jiržija Prohaske u aprilu 2024: "Ono što me čini veoma srećnim je činjenica da mi je UFC dao Ankalaeva. Iskreno vjerujem da na UFC 300 nisam pružio dobru borbu, Nije bitan rezultat, ne bih dobio tu borbu nikad".

Nezadovoljan izdanjem koje je imao u prethodnom meču, Rakić želi da popravi utisak, pa je pred novu borbu rekao: "Kada su mi ponudili borbu protiv Ankalaeva, odmah sam rekao 'da' jer je to momak koji je trenutno drugi i nalazi se iza Jiržija Prohaske, koji je dvaput izgubio od Pereire. To je najbolja opcija za mene. Stilski će to za mene bolji meč nego protiv Prohaske", rekao je Rakić.

Želja za uspjehom je velika, bez obzira na činjenicu da njegov protivnik važi za favorita. "Vrijeme je da podsjetim navijače, sve ljude i UFC ko je 'Raketa'. Spreman sam da im pokvarim zabavu u subotu uveče i protresem sve", zaključio je Rakić.

Oglasio se i protivnik

Nije samo Rakić imao poruku pred meč u subotu. Medijima se obratio i njegov protivnik, Ankalajev je rekao: "Primio sam veliki broj poruka u vezi sa borbom za titulu u poluteškoj kategoriji".

"Moj zadatak je da razbijem lice svakome ko je ispred mene. Razbiću Rakića i neće moći da me odbiju, niko ne treba da me sažaljeva", zaključio je Ankalajev. Dagestanac Ankalaev je dosad zabilježio 19 pobjeda, po jedan poraz i neriješen meč i jedan susret bez konačnog rezultata. Rakić ima 18 borbi, od kojih je 14 pobjeda, a ostatak su porazi.