Španski teniser Rafael Nadal objavio je da će na kraju novembra, nakon mečeva za Španiju u Dejvis kupu, okončati uspješnu karijeru, a prije toga imaće nastup i na egzibicionom turniru u Saudijskoj Arabiji. Stvari su postavljene tako da bismo u finalu čak mogli da vidimo borbu Đokovića i Nadala, i to za čak šest miliona dolara, što bi zaista bilo fantastično pošto je njihovo sjajno rivalstvo obilježilo tenis u 21. veku.

Do sada su njih dvojica čak 60 puta igrali, uspješniji je Nole koji je 31 put pobijedio, a njihov odnos van terena je uvijek intrigirao. Djelovalo je da se Nadal bolje slaže sa Federerom, da njeguje prijateljstvo sa njim dok je sa Đokovićem bilo trzavica u prošlosti, a sada je i Rafa upitan da predstavi svoju stranu priče

U intervjuu za "DAZN", baš uoči početka turnira "Šest kraljeva" u Rijadu, Nadal je govorio sve najljepše o Đokoviću i zaista se čini da ga poštuje kao nikoga u tenisu.

"Hoćemo li igrati u Rijadu? Igrali smo jedan protiv drugog toliko puta da ne moramo da ponavljamo", nasmijao se prvo Nadal, pa dodao: "To je uvijek bio veliki izazov. Novak je sjajan, veliki rival. On je igrač koji me je uvijek gurao na najvišem nivou, da probijam granice. I mislim da obojica imamo taj isti osjećaj, da smo, zajedno sa Rodžerom, gurali jedni druge i sami sebe stalno do novih nivoa. To su uvijek bili rivali toliko jaki da si jednostavno morao da napreduješ, napreduješ i još jednom napreduješ kako bi mogao da se takmičiš".

Kakav su odnos zaista imali Novak Đoković i Rafael Nadal? Ni tu "Bik sa Majorke" ne ostavlja prostora za interpretaciju, sve je odmah otvoreno rekao i srušio teorije zavjere.

"Odnos sa Rodžerom je bio specifičan, ali i sa Novakom imam veoma dobar odnos. To je način na koji pristupaš sportu. Na kraju, kao što sam već govorio, mnogo je u životu važnijih stvari od tenisa. Ako imate dobar odnos sa kolegama, sa ljudima koji su pored vas, sa ljudima generalno, po mom iskustvu - bićete srećniji. Na kraju, tenis je samo igra. Odnosi sa ljudima su više od toga...", jasno je istakao Nadal.

Prema njegovim riječima uživao je u rivalstvu sa Đokovićem, Federerom i Marejem, dodajući da ti oni na kraju "daju jasniju perspektivu" kada ostariš, dok mu se ne sviđa što već sada njihovo rivalstvo porede sa onim koje grade Janik Siner i Karlos Alkaraz.

"Moramo da ih ostavimo na miru da sami grade svoje rivalstvo i priče, ne treba da ih porede sa nama. Vidjećemo na kraju kada završe karijere. To će biti momenat da se poredimo", poručio je Nadal kome nije bilo do priče na ovu temu.