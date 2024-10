Novak Đoković će se u polufinalu turnira u Šangaju sastati sa Tejlorom Fricom, Amerikancem koga vrlo dobro poznaje.

Novak Đoković je krenuo nešto težom pobjedom na startu turnira u Šangaju, zatim je rutinski razbio dva naredna rivala, pa se mučio sa Jakubom Menšikom. Sada je vrijeme za polufinale i deseti duel u karijeri sa Tejlorom Fricom! Amerikancu je najboljin teniser svih vremena noćna mora jer ga je savladao svih devet puta do sada. Ipak, on za to ima izgovor...