Juniorski miks tim Crne Gore osvojio je titulu prvaka na Prvenstvu Balkana, koje je protekla dva dana održano u Tirani.

Izvor: Džudo savez Crne Gore

Crnogorski sastav do zlatnog odličja u Olimpijskoj dvorani Feti Borova došao je nakon pobjeda protiv Rumunije, Turske, Albanije i Bosne i Hercegovine.

Kao drugoplasirana završila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, dok je bronzana bila Rumunija.

Uspješan nastup crnogorskog džudoa u Tirani upotpunili su Stevan Nikčević (do 90), Jovana Mrvaljević (preko 78 kg) i Stefan Kovinić (preko 100), osvajanjem zlatnih medalja i u pojedinačnoj konkurenciji

Na korak do šampionske titule bili su Andrijana Šutović (do 70) i Pavle Bulatović (do 100), ali su na kraju morali da se zadovolje srebrnim odličjima, prenosi Cdm.

Bronzana je bila Andrea Turčinović (do 78).