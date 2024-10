Snuker igrač Mark Alen ispričao je kako je zbog sopstvene nepažnje prokockao novac koji je zaradio mukotrpnim radom.

Izvor: Youtube/Eurosport/screenshot

Mark Alen je jedan od najboljih igrača snukera na svijetu, međutim iako se sasvim fino zarađuje u ovom sportu - priznaje da je švorc. Razlog leži u tome što ne zna da raspolaže novcem, tako da je uprkos odličnoj zaradi od turnira, Mark Alen uvjek ostajao bez novca.

Rođen je u Sjevernoj Irskoj i osvojio je ukupno 11 turnira, od toga pet velikih, dok je stizao i do polufinala Svjetskog prvenstva. Kaže statistika da je zaradio više od četiri miliona eura od snukera, međutim prije dvije godine morao je da proglasi banrkot pošto je bio u velikim dugovima i to je bilo jedino rešenje: "Ovo je bio jedini način da se spasim, taj da proglasim bankrot. Sram me da kažem da sad živim u unajmljenom stanu. Trošio sam novac prije nego što bih ga zaradio, odmah bih sve spiskao, a sve je kulminiralo razvodom koji je bio jako, jako skup. Jedino o čemu razmišljam je da se dovedem u red", kazao je Mark Alen u skorom intervjuu za Bi-Bi-Si.

U međuvremenu, uspijevao je opet da se vrati na prvo mjesto svjetske liste u snukeru, trenutno je trećeplasirani, ali i dalje ne živi onako kako dolikuje jednom od najboljih u svom sportu. Jednostavno, takve stvari su za njega previše i ne snalazi se u svijetu odraslih.

" Ako je neki automobil bio dostupan za 50 hiljada funtii, ja bih na njega potrošio 80 hiljada. Ako sam mogao da iznajmim stan za hiljadu i po funti, ja bih potrošio dvije i po...", pričao je Mark Alen koji je odlučio da promijeni neke navike počevši od ishrane: "Jedan prijatelj mi je rekao da se boji da ću postati toliko ogroman da neću moći otpratiti kćer do oltara. Bilo je to grubo, ali to je tačno ono što je trebalo da čujem. Dva dana kasnije promijenio sam ishranu. Prošle godine mi je bilo neugodno jer zbog konstitucije nisam mogao izvesti neke udarce u snukeru".

"Nisam pazio, nisam vodio računa o porezima i nisam stavljao novac sa strane. Advokati i razvod koštaju, a ja nisam imao mjeru. To me činilo depresivnim, ali sam odlučio da promijenim stvari", zaključio je Mark Alen.