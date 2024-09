Kvoterbek Majami Dolfinsa Tua Tagovailoa je izgleda blizu kraja karijere.

Neće ništa da rizikuju Majami Dolfinsi! Kako javljaju američki NFL mediji potpisali su nekadašnjeg Pro bol kvoterbeka Tajlera Hantlija kako bi zamijenili povrijeđenog Tua Tagovailou! Kvoterbek sa Havaja je u porazu 31:10 od Bafalo Bilsa doživio potres mozga, što mu je bio treći u karijeri koji je doživio na terenu. I posle prethodna dva su ga mnogi molili da završi karijeru, ali on nije pristao.

Sada je posle sudara sa jednim defanzivcem Bilsa pao na teren, onda je bio vidno dezorjentisan i pao je ponovo na travu. Nije mogao da ustane, a na terenu ga je zamijenio 27-godišnji Skajler Tompson. Ipak 247. pik sa drafta 2022. godine nije dovoljno kvalitetan da vodi tim i zato je nađena zamjena. Tompson je u sezoni 2022. igrao na sedam mečeva i bacio je 534 jarda uz samo jedan tačdaun pasom.

Tajler Hantli je do sada bio u rezervnom timu Baltimor Rejvensa, a očekuje se da on zamijeni Tagovailou. Hantli ima 26 godina i u Rejvensima je bio prva opcija od 2020. do 2023. godine, a zatim je kratko bio u Klivlendu. Svoju priliku je imao kada se 2022. u Rejvensima povrijedio Lamar Džekson, a sada mu nova povreda otvara vrata. Pogledajte momenat kada je Tagovailoa ostao na zemlji na meču prvog kola nove sezone:

Što se tiče Tagovailoe on je prvi potres mozga na terenu doživio na meču sa Sinsinati Bengalsima 2022. godine, a zatim mu se isto desilo i protiv Gri Bej Pekersa. Prošle sezone je bio bez takvih problema pa je imao najviše bačenih jardi u ligi, ukupno 4,626. Do sada je u karijeri bacio 82 tačdauna, a u julu je potpisao ugovor vrijedan 212.400.000 dolara. Od toga mu je čak 167.000.000 zagarantovano i moraće Majami da mu ih isplati, čak i ako se povuče, što mnogi priželjkuju.

Do sada je Tagovailoa odbijao da se povuče, ali posle trećeg potresa mozga na terenu u dvije godine i uz odluku Majami Dolfinsa da dovedu pojačanje na njegovoj poziciji djeluje da su liga i tim odlučili da ga natjeraju da se za njegovo dobro povuče. Vidjećemo kako će se situacija dalje odigravati, ali je sigurno da Tagovailoe neće biti u narednom periodu.