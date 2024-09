Novak Đoković pokazao da je džentlmen prema daleko slabijem teniseru od sebe, Joanisu Ksilasu.

Izvor: MN Press

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je bez ikakvih problema Joanisa Ksilasa 6:0, 6:1 danas u hali "Aleksandar Nikolić", tako da je Srbija povela 2:0 protiv Grčke u Dejvis kupu. Bio je ovo prvi meč za Đokovića u dresu Srbije u Beogradu poslije sedam godina, a malo je falilo da njegov anonimni protivnik, inače 770. na svijetu, ne osvoji niti jedan gem.

Ipak, u pretposlednjem gemu, Ksilas je došao do prvenca, što je publika u hali "Aleksandar Nikolić" proslavila velikim aplauzom, a osmjehnuo se i brk Novaka Đokovića. Mnogi su u tom trenutku pomislili da je Nole pustio Ksilasa da dobije gem kako ne bi sa dva "krompirića" ostao na semaforu, što je prokomentarisao i reporter "Sport kluba". U razgovoru sa Đokovićem morao je da ga upita da li je to bilo namjerno...

"Ha-ha. Ne smijem ništa da odgovorim na to pitanje za 5:0", rekao je Đoković šmekerski pokazavši još jednom koliko poštovanja ima prema svakom protivniku, pa čak i prema igračima o kojima ne zna ništa.

"Stvarno ništa nisam znao o njemu, retke su situacije gdje nemam pripremu pred meč. Apsolutno ništa nisam znao i na slijepo smo izašli na teren i bilo mi je bitno da uspostavim kontrolu i napravim brejk. Kako je meč proticao, čitao sam njegovu igru i bilo je sve bolje i bolje. Ne znam da li je sam ikad imao to iskustvo kao danas da ne znam rivala, a oni su bili su oslabljeni i to nije uticalo na nas. Opet, poštovanje svima koji predstavljaju boje Grčke. To je naša prijateljska zemlja".

Nole nije htio da odgovori da li mu je ovo bio posljednji meč za Srbiju u Beogradu, ali je svjestan da će biti sve manje prilike da se u budućnosti pojavi u prestonici u dresu Dejvis kup reprezentacije, prije svega zbog formata: "Ja se trudim da uvijek budem na raspolaganju Srbiji, zvuči kao kliše, glupo je da se ponavljam, ali hoću: Najveća je čast da igram za Srbiju. Ostvario sam svoje snove na Olimpijskim igrama, upravo je Troicki bio uz mene, mi smo generacija, prijatelji smo, osvojili smo već Dejvis kup za Srbiju i znamo koliko zahtijevamo jedni od drugih i kao veterani hoćemo da prenesemo to na naše mlade tenisere. Važno je uvijek takođe da se osjeti reprezentacija i da kada te pozove selektor da si uvijek na raspolaganju. Drago mi je da je taj odjek uvijek kod mladih tenisera. Vidjećemo, prošlo je sedam godina, ne znam da li imam sedam godina karijere, ipak treba da preuzmu kormilo i neki novi klinci koji će da predstavljaju boje reprezentacije na najvišem nivou".

Najbolji teniser svijeta trebalo bi i u nedjelju da igra u dublu zajedno sa Hamadom Međedovićem, a istakao je da dugo nije osjetio podršku kakvu je imao danas u Beogradu: "Osjetio sam danas podršku i energiju. Bila je drugačija nego na prošlost, uvijek sam je imao u Beogradu i Srbiji, uvijek su se pojavljivali i davali podršku i ljubav, a danas je bilo posebno. Mislim da je zbog olimpijskog zlata Srbiju. radovao sam se i nadao sam se punom Pioniru, bilo je krcato, mnogo djece i mladih ljudi, to je divan prizor. Kada igram za Srbiju, motivacije je na pretek".