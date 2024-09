Novak Đoković govorio o velikoj podršci svojih roditelja, oca Srđana i majke Dijane Đoković

Izvor: MN Press

Novak Đoković je u intervjuu za Radio-televiziju Srbiju bio upitan odakle vuče tako veliko samopouzdanje, koje ga je vodilo ka najvišem teniskom vrhu. Odgovor je bio prost - iz kuće i iz porodice, u kojoj ga je tako naučio otac Srđan Đoković i majka Dijana, koja je bila stub porodice.

"Imao sam primjer u svom ocu koji je bio uporan, kao i sada što je, i vjerovao je u mene i kada ja nisam. I moja majka, koja je izdržavala sve nas, četiri muškarca u 70 kvadrata. Bilo je veoma izazovno za moje roditelje, jer sam izabrao sport koji je jedan od najskupljih, a svi znamo kako je bilo teško devedesetih. Trebao mi je neko pored mene ko će da vjeruje u mene, da me gura, da me navodi na to da vjerujem u sebe i u pobjedu. Bez obzira na to ko je prekoputa mreže i šta se događa, a uz uvažavanje protivnika i sporta, što sam se uvijek trudio da poštujem".

"To je poteklo iz kuće, a onda navodno od pokojne Jelene Genčić, koja je bila moja teniska majka. Naravno, tu je veliki uticaj imao i moj teniski otac, Nikola Pilić. Njih dvoje sa riznicom i bogatstvom teniskog znanja, trenirali su neke od najvećih šampiona koje je ovaj sport vidio u muškoj i ženskoj konkurenciji. Jelena Genčić od moje sedme do 12, 13. godine, pa Niki Pilić do prvih profesionalnih dana, a i dan-danas naravno prati i savjetuje. Imao sam sreće, čovjek mora da ima sreće, a imao sam sreću da sam sa porodicom naletio na vrhunske znalce, stručnjake, koji nisu znali da prenesu na mene samo tenisko znanje, već i kako da mi pomognu mentalno i emocionalno u svim fazama odrastanja, dok sam prolazio kroz pubertet i milion stvari".

Tu dozu samopouzdanja dugujem svima njima", poručio je Novak Đoković.