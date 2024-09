Italijan sada čeka da Svjetska antidoping agencija (WADA) donese odluku, od koje zavisi da li će nastaviti da igra tenis ili će biti kažnjen..

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je US open u Njujorku

Prvi teniser svijeta savladao je u finalu Amerikanca Tejlora Frica sa 3:0, po setovima 6:3, 6:4, 7:5.

Italijan sada čeka da Svjetska antidoping agencija (WADA) donese odluku, od koje zavisi da li će nastaviti da igra tenis ili će biti kažnjen..

Siner je u martu dva puta bio pozitivan na klostebol tokom takmičenja u Indijans Velsu, ali je Međunarodna agencije za integritet tenisa (ITIA) brzo odlučila da mu i pored toga dozvoli da se takmiči. Rok za žalbu na tu odluku ističe u ponedeljak u ponoć, mada postoji način da bude produžen ako bude potrebno. Očekuje se da 9. septembra u večernjim časovima Italijan sazna šta su nadležni odlučili.

Prema glasinama, WADA bi mogla da izda saopštenje do 15 časova po vremenu u Montrealu (21 čas u Italiji), bez obzira na to da li će uložiti žalbu, kako bi objasnila svoju poziciju, s obzirom na ogroman interes.

Kako ga je ITIA u prvobitnoj presudi oslobodila krivice, dokazujući da je do pozitivnog nalaza došlo slučajno, on neće moći da dobije maksimalnu kaznu od četiri godine zabrane igranja, jer je ona određena za igrače koji supstancu zloupotrebe da bi poboljšali performanse. Dakle, maksimalna kazna za njega bi mogla da bude dvije godine, mada je i to malo vjerovatno jer se ona daje u slučaju da se dokaže da je do kontaminacije došlo nenamjerno, ali da je postojao neki problem u iznošenju odbrane. On je odbranu iznio bez greške, pa je i prvobitna presuda bila u skladu sa tim.

Najvjerovatnije je da bi WADA mogla da traži parcijalnu odgovornost, koja znači da on, iako nije u potpunosti kriv za doping, snosi dio krivice jer je birao članove tima. Takva kazna je od četiri do šest mjeseci suspenzije, a počinje da da se računa od momenta kada je prvi put dokazano da ima nedozvoljenu supstancu u organizmu, Ako u pitanju budu četiri mjeseca, svi rezultati od 10. marta do 10. jula će mu biti obrisani, a bodovi i novac oduzeti.

U tom periodu je došao 3.300 bodova. Kada bi mu bili oduzeti on bi došao 7.880 bodova, što znači da bi zadržao prvo mjesto na ATP listi. Kada bi kazna bila šestomjesečna, ona bi istekla 10. septembra, pa bi mu bili obrisani drugi rezultati, kao i US open, što znači da bi ostao bez još 3.200 bodova. Sa 6.500 manje bi došao na 4.680 bodova, koji bi ga spustili na peto mjesto na AP listi.