Mohamed Fadel Duboa, iza sebe je imao puno borbi u ringu, ali je najveću borbu ustvari imao na ulici.

Izvor: Pritnscreen

Prije nekoliko godina Duboa je kao turista boravio u Istanbulu, a u trenutku kada je u poznatoj ulici sa bazarima želio da uzme flašicu sa vodom, desilo se da je srušio puno flaša.

Vlasnik radnje krenuo je drvenom palicom na njega i tako je nastala tuča koja je trajala nekoliko minuta.

Duboa se našao okružen grupom ljudi koja je skočila u odbranu vlasnika trgovine.

Na opšte iznenađenje, bivši bokser se suprotstavio svima pa je tako prvog napadača hladno nokautirao.

Nakon toga dvojica napadaju Dubou, jedan stolicom, drugi drvenom palicom. Međutim, nisu u stanju da ga obore na pod.

Umjesto toga, bokser juriša na 15-tak rivala i zadaje nekoliko udaraca, nadajući se da će nekoga pogoditi.



Pošto je video objavljen na internetu, Dubou je odmah uhapsila turska policija.

Optužen je za napad i teške tjelesne povrede, a na suđenju je rekao da se sve dogodilo u samoodbrani.

"Kada su flaše pale, čovjek u radnji pokušao je da me udari palicom. Zgrabio sam ga i bacio. Bio sam zbunjen. Onda je drugi krenuo na mene. Jedan čovjek je pokušao da me ubode nožem u leđa. Znao sam da ću biti gotov ako padnem dok me napadaju."

Turski sudija je na suđenju Dubou oslobodio svih optužbi zbog samoodbrane, dok je vlasnik prodavnice osuđen na 3.5 godine zatvora koju je u međuvremenu odležao.