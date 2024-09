Kad Arina Sabalenka udari, bolje se pazite.

Niko ne udara kao Arina Sabalenka! Izmjerena je prosječna brzina udarca forhendom na ovogodišnjem US Openu i Bjeloruskinji niko ne može da prođe ni blizu. Njen prosječan udarac forhendom leti brzinom 129 kilometara na sat što je stavlja na ubjedljivo prvo mjesto.

Da, dobro ste pročitali, Arina udara jače i od muškaraca. Nisu joj ravni ni Janik Siner, Novak Đoković, Danil Medvedev, Karlos Alkaraz... Arinine loptice lete 129 kilometara na sat, a drugi na listi je Karlos Alkaraz sa 127 kilometara na sat, zatim slijedi Janik Siner sa 126 kilometara na čas. Novak Đoković je četvrt sa 122 kilometra na čas što znači da mu je forhend osjetno slabiji nego Sabalenki.

Ona će se u finalu US Opena u ženskoj konkurenciji sastati sa američkom milijarderkom Džesikom Pegulom. Boriće se za prvu titulu na US Openu, a ovo joj je drugo uzastopno finale. Ima dvije titule na Australijan openu, a na Rolan Garosu i VImbldonu je do sada dolazila do polufinala. Uspjela je u karijeri da osvoji US Open, ali 2019. godine u dublu zajedno sa Elizom Mertens.