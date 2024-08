Gael Monfis je generacija sa Novakom i veliki su prijatelji, a sada je francuski veteran bio na sekund od toga da napusti turnir!

Izvor: X/@StevenTydings/Printscreen

Gael Monfis je neko sa kim nikada nije dosadno na teniskom terenu. Francuz je u meču drugog kola US opena sa Kasperom Rudom koji je izgubio pokazao nekoliko spektakularnih poena, ali je u jednom momentu prijetio da će da napusti teren! Na kraju je završio meč i izgubio ga 6:4, 6:2, 2:6, 7:6.

U prvom kolu Monfis je savladao Dijega Švarcmana, a onda je u drugoj rundi u meču sa favorizovanim Norvežaninom u jednom momentu potpuno izgubio živce. Kada je izgubio prva dva seta, skoro se potpuno presvukao na svojoj stolici, a onda kada se vratio na teren shvatio je da je zaboravio dio opreme. Vratio se po znojnice, a sudija mu je zbog toga izrekao opomenu. Tada je Monfis eksplodirao.

"Ovo je nepotrebno. Zašto si me opomenuo? Iz kog razloga? To nije potrebno. Trebalo mi je vremena, da li supervizor može da dođe i objasni jer ja ovo ne razumijem. Promijenio sam majicu i zavoje, a onda si mi zato dao opomenu? Neću da igram u ovakvim uslovima", rekao je tada već bijesni Monfis!

Spustio se do terena supervizor, a nastavio je svoju tiradu Monfis. Bio je bijesan, ali je na kraju, ispostaviće se, sve to doprinijelo da bude dovoljno motivisan i kvalitetan da uzme treći set i da produži svoj boravak na turniru.

"Promijenio sam majicu i zavoje i zaboravio da stavim znojnice. To je činjenica, ja sam u pravu. Nikada mi se ovo nije desilo i ti mi pričaš nešto. Ne želim više da igram, on mi je oduzeo motivaciju", završio je on.