Džon Mekinro smatra da iako većina Amerikanaca danas ne voli Novaka Đokovića da će to učiniti za 10 ili 20 godina.

Izvor: YouTube/Youth Inc./US Open Championship/Screenshot

Slavni američki teniser Džon Mekinro godinama je jedan od najvećih "zaštitnika" Novaka Đokovića, posebno kada je riječ o napadima medija u Velikoj Britaniji i SAD. Tako je stao u njegovu odbranu za vrijeme Vimbldona, a sada je to učinio i pred US Open gdje su ga ponovo potcijenili i mnogi ne vjeruju da može da dođe do titule.

I dok je istakao da su iznenađenja moguća na US Openu, apostrofirajući da očekuje da Zverev, Medvedev, Rubljov i američki teniseri naprave korak više nego što javnost očekuje, Džon Mekinro je još jednom morao da u prvi plan stavi Đokovića. Čisto za sve one koji su zaboravili da je Nole najveći teniser svih vremena i da to što ove sezone nije osvojio niti jedan turnir osim onog na Olimpijskim igrama u Parizu ne znači baš ništa.

"Mislim da Đokovića ne cijene dovoljno. Teško mu je bilo da stalno bude upoređivan sa Nadalom i Federerom. Sjajan posao je uradio da se stavi ispred njih na mnogo načina. To je nevjerovatno, za 10 ili 20 godina ljudi će ga voljeti još više. Kada jednog trenutka prestane shvatiće šta je donio sportu", poručio je Mekinro za "Eurosport"

Prema teoriji čuvenog Amerikanca, Alkaraz je pogriješio što je igrao u Sinsinatiju jer je bio potpuno fizički i mentalno iscrpljen zbog poraza od Đokovića na Olimpijskim igrama, ali ističe da mu je uprkos tome miljenik: "Meni je Alkaraz trenutno omiljeni teniser, bar kada je reč o gledanju tenisa. Znate dobro da sve daje na terenu i ja volim igrače koji mogu to. Neverovatno je i kako je uvek tako pozitivan, smeje se...", ispričao je Mekinro.

Tu se zaustavio, jer se setio i da je Alkaraz pobijesneo u Sinsinatiju: "Teško je povjerovati da ne može da se bude frustriran, još u tenisu koji je mentalno težak sport. Siguran sam da mu je bila potrebna duža pauza. Ali, možda je osjetio pritisak da igra jer Nole nije, i to sa 37 godina. Bolje bi mu bilo da je pauzirao, pa kad sve uzmemo u obzir biće mu teško da osvoji turnir".

Uzimaju u obzir Novakove godine i "ispunjenje sna" na Olimpijskim igrama, Alkarazovu slomljenost zbog poraza u Parizu i svježu situaciju sa Janikom Sinerom koji je u centru doping skandala, Mekinro ostavlja mogućnost i da bude neko iznenađenje, ali nije sasvim ubeđen u to: "Koliko je još goriva ostalo Alkarazu? Ovo bi mogao da bude turnir koji će otvoriti vrata nekom od tenisera koje ne očekujemo. Otvoreno je za iznenađenje, ali...".

Podsjetimo, Novak Đoković je na suprotnoj strani žreba od Sinera i Alkaraza i odbranu titule na US Openu počinje protiv 138. igrača planete Radua Alboca iz Moldavije u noći između ponedeljka i utorka.