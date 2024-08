Tužna vijest iz Hrvatske, preminuo je MMA borac Paolo Kekezović.

Izvor: YouTube/Xtreme Couture Toronto/Screenshot

Poznati hrvatski MMA borac Paolo Kekezović preminuo je posle duge borbe sa opakom bolešću, prenose mediji iz komšiluka. Nažalost, Kekezoviću je još 2021. godine dijagnostikovan karcinom pluća, a potom se bolest još proširila i na druge organe. Napala je mozak, jetru, kičmu i kosti i nažalost nije mu bilo spasa.

Da ima rak otkrio je tokom 2021. godine kada je iznenada osjetio jake i iznenadne bolove u Torontu, a odmah mu je ljekar objasnio da ima karcinom pluća. Tamo ga je dočekala jeziva poruka ljekara, dali su mu kutiju ljekova i poslali ga kući, da umre...

"Poslali su me kući i rekli su mi da čekam, dali su mi kutiju tableta. Javili su mi se tek nakon dva mjeseca. Doslovno su me poslali kući da umrem. Tako da je moja odluka da se vratim u Hrvatsku bila ispravna. Ako imate samo jednu osobu na svijetu kojoj je stalo do vas, vaš život vrijedi borbe. To možete biti čak i vi sami, bitno je voljeti sebe i svoj život", pričao je u jednom od intervjua poznati MMA borac iz Splita.

"Moj život se promenio 23. jula 2021.godine kada mi je dijagnostikovan rak koji se s pluća proširio po tijelu te došao do mozga. Ali, u najtežem trenutku mog života sam uspio da nađem formulu kako da se nosim sa teškom bolešću na mentalnom nivou i pogled na život iz skroz druge perspektive", dodao je Paolo iza kog je ostalo dvoje djece.