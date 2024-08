Krajnje nepotrebno ponašanje Karlosa Alkraza koji se možda previše "busa u grudi" pred finale Olimpijskih igara u Parizu.

Srpski teniser Novak Đoković danas od 14 časova protiv Karlosa Alkaraza igra za zlato na Olimpijskim igrama i čitava zemlja biće "prikovana" uz TV. Prvi put u karijeri, Nole ima priliku da donese najsjanije odličje sa Igara u Srbiju, pošto je do sada osvojio bronzu 2008. u Pekingu, dok je posle toga zaustavljan u polufinalima i ne krije da mu je to "tiha patnja" u karijeri. Sada je konačno probio taj zid i već je dovoljno srećan što će bar srebro završiti oko njegovog vrata...

Ali, naravno da će pokušati da osvoji zlato, makar i sa jednim koljenom. Već je poručio da će učinit sve da bude spreman za svog trenutno najvećeg rivala Karlosa Alkaraza koji ga je "glat" pobijedio prije mjesec dana na Vimbldonu, tako da i zbog toga puca od samopouzdanja. Možda i malo previše.

"Za sve Špance koji me gledaju na televiziji... Recite im da ću napraviti šou u finalu i da ću im dati ono što žele: zlato!", poručio je pomalo nadobudno Karlos Alkaraz govoreći za špansku televiziju posle pobjede u polufinalu nad Feliksom Ože-Alijasimom.

"Za sve Špance koji me gledaju na televiziji... Recite im da ću napraviti šou u finalu i da ću im dati ono što žele: zlato!", poručio je pomalo nadobudno Karlos Alkaraz govoreći za špansku televiziju posle pobjede u polufinalu nad Feliksom Ože-Alijasimom.

Za razliku od njega, Novak Đoković je daleko bolje kontrolisao emocije, iako znatno duže sanja finale Olimpijskih igara nego što je Karlos Alkaraz živ. Tako je poručio da svi budu sigurni da će "pokušati da dođe do zlata", dok je takođe označio Španca za blagog favorita u današnjem meču.

"Alkaraz i ja smo do finala došli bez izgubljenog seta i igramo sjajan tenis. On je blagi favorit zbog rezultata, odrastao je na šljaci što mu je omiljena podloga, ali je dobar na svim podlogama, što je i mene krasilo. Jedini put sam ga pobijedio na šljaci bilo je to u polufinalu ovdje prošle godine. Dosta se od tada promijenilo i ko mene i kod njega. Jeste da je izdominirao u finalu Vimbldona, ali sam ja totalno drugačiji igrač nego što sam bio tada. Bolje se krećem od onog na Vimbldonu, bolje igram i veće su mi šanse u nedelju. Nema jasnog favorita, ali ima blagu prednost", kazao je Nole.

Podsjetimo, do sada su Novak Đoković i Karlos Alkaraz odigrali šest mečeva i imaju po tri pobjede. Poslednju je kao što smo već rekli ostvario Alkaraz, dok je Nole slavio kada su igrali baš na "Šatrijeu", u polufinalu Rolan Garosa 2023. godine.

Njih dvojica su inače u dobrim odnosima, čak su i trenirali u Parizu, ali je možda ovim rečima Alkaraz "ubio" prijateljstvo.