Kejtlin Džener (74) transrodna bivša olimpijka koja je ranije bila u braku s rijaliti zvijezdom Kris Džener (68) šokirala je svijet kada je otkrila da je riješila da promijeni pol. Tada je Brus Džener postao Kejtlin Džener, a neminovan je bio i razvod od Kris.

Kejtlin i Kris su nakon razvoda ostale u lošim odnosima, koji su se dodatno pogoršali 2017. godine kada je Kejtlin objavila memoare 'The Secrets Of My Life'.

"S Kris stvarno više nikada ne razgovaram. Da, tužno je. Ako ima ikakve komunikacije to je putem menadžera koji razgovara s njom. A kad imaš toliko djece koliko ja imam, s nekima si bliži nego s drugima", rekla je Kejtlin.

S bivšom suprugom Kris Džener, Brus je dobio dvije kćeri, Kendal i Kajli, bio i očuh njenim ćerkama Kim, Kortni i Kloi, sinu Robu, koje je dobila s pokojnim advokatom Robertom Kardašijanom. Prije toga bio je u braku i s glumicom Lindom Tompson, kojom se oženio 1972. godine, a razveli su se nakon pet godina i zajedno su dobili dva sina.

Proces promjene pola

Bivši olimpijski šampion u desetoboju iz Monteala 1976. Amerikanac Brus Džener odlučio je da promijeni pol.

"Džener je trenutno u fazi tranzicije ka ženskom polu", prenio je časopis "Pipl" te 20213. godine pozivajući se na izjave njegove majke kao i fotografije snimljene na klinici na Beverli Hilsu, na kojima je on sa zavojem oko vrata poslije operacije Adamove jabučice.

Kako je pisala američka štampa, uskoro se priprema dokumentarni film u kojem će se detaljno opsati proces promjene pola slavnog olimpijca. Proces komplente transformacije promjene pola završen je 2017. godine.

Brus je uplovio u vezi sa najboljom prijateljicom Kris Džener

Nakon što se razveo od Kris Džener, majkom popularnih Kardašijanovih, Brus Džener se viđao sa njenom najboljom prijateljicom! Kako kod porodice Džener-Kardašijan nikada nije dosadno. Oni su riješili da još malo začine porodične odnose, koji su i te kako turbulentni.

Kris je navodno veoma povrijeđena otkad je saznala kako je njen bivši u vezi sa njenom prijateljicom i višegodišnjom saradnicom Ronom Kamihirom. Kada je u medijima vidjela njihove fotografije sa koncerta Eltona Džona, veoma se potresla. Oni koji su ih vidjeli zajedno, komentarisali su kako Rona i Kris veoma liče.

Kris i Brus su se zvanično razveli 22. septembra, a samo nekoliko dana kasnije Brus je viđen u zagrljaju druge, što je navelo na spekulacije kako ju je varao tokom braka.

Sportski uspjesi

Kejtlin Džener prije promjene pola je zaista bio najveći sportista svijeta prije više od 40 godina (ovaj epitet dobijali su zlatni desetobojci, jer je od davnina Olimpijade bilo uvreženo mišljenje da neko ko osvoji zlato poslije dva dana krvavih i strašnih napora, poslije deset atletskih disciplina zaslužuje da ponesu tu nezvaničnu titulu), ali ono što je najzanimljivije u cijeloj priči je činjenica da ga je u svjetski vrh gurnula želja da se nametne muškom svijetu, za koji je cijelog života podsvjesno znao da ne pripada.

Januara 1969. teško je povrijedio koljeno tokom utakmice. Ljekari su mu rekli da više neće moći da igra američki fudbal. To ga je nokautiralo. Desetoboj je postao njegova opsesija i brzo je stigao u američki tim za Igre u Minhenu 1972. Međutim, konkurencija je bila prejaka, nije imao šanse. Završio je tek deseti. Dok je gledao ceremoniju dodjele medalja, zagledao se u zlatnog sovjetskog desetobojca Nikolaja Avilova i postao je hipnotisan njime. Od 1972. do 1976. njegov život se sveo na ludi trening.

Osam sati svakog dana, bez izuzetka, 365 dana u godini. Svakim danom je postajao sve jači i bolji, počeo je da pobjeđuje na takmičenjima i nekoliko mjeseci prije Montreala postao je prvi favorit za zlato. Džener je uvjerljivo osvojio zlato oborivši pri tome svjetski rekord.