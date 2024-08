Ovo je četvrti poraz naše selekcije u Parizu

"Ajkule" su lako pale protiv Sjedinjenih Američkih Država, bilo je 12:7, pa su kolo prije kraja u grupi A ostali bez šansi da prođu u nokaut fazu.

Ovo je četvrti poraz naše selekcije u Parizu - ali je drugačiji od prethodna tri.

"Te utakmice su pokazale koliko možemo, a ova - koliko ne možemo. Bili smo na dobrom nivou, mogli da dobijemo Grčku i Italiju i imali priliku da se plasiramo u četvrtfinale, ali smo znali da je duel sa SAD ključan. Nismo bili dosljedni, nismo se držali dogovora i moramo da čestitamo rivalu", kazao je Perković.

Uticala je i velika potrošnja u prethodnim duelima.

"Uticala su posljednja dva meča i porazi na gluposti, gdje smo mogli da dobijemo u regularnom dijelu.Imali smo i veliku potrošnju u u tim duelima protiv objektivno boljih ekipa od nas i morali smo da to nadoknađujemo, što nas je očigledno koštalo snage. Bili su to porazi koji su nas iscrplivi i fizički i psihički. Ipak, za ovakav poraz nema opravdanja, morali smo da dobijemo i nismo to uradili. Rezultat govori sve, a mislim da ako nismo bolji od SAD onda smo makar u egalu. Dogodio nam se loš meč u najgorem mogućem trenutku", dodao je Perković.

U ponedjeljak od 21.40 je rival Rumunija - to je prilika da se Crna Gora od turnira oprosti pobjedom.

"Biće teško pripremiti tu utakmicu znajući da smo eliminisani, ali moramo da damo sve protiv ekipe koja nije na našem nivou, ali ima kvalitet. Neophodno je da odigramo na pravi način i dobijemo", zaključio je Perković.

Selektor Vladimir Gojković krivi sebe.

“Nismo bili na nivou naših mogućnosti, naročito na nivou posljednja dva meča. Mislim da sa tom igrom možemo sa svima. Amerika je izuzetna ekipa, ali smo ih dobili zimus”, rekao je Gojković.

Odgovornost za neuspjeh preuzeo je na sebe.

“Ljut sam na sebe. Nemam što da zamjerim igračima. Vidjeli ste i crveni karton. Ogromna želja, ali mala rotacija. Borili su se, bili su potrošeni od prethodnih utakmice. Znali smo da će biti teška grupa, žao mi je što nismo prošli dalje.”

Crna Gora ima dosta mladih igrača.

“Možda smo najmlađi na Olimpijskih igara. Veliki broj igrača ima još nekoliko olimpijskih ciklusa. Treba da se to gradi. Taj neki plasman sa prethodnih takmičenja, šesto, sedmo, osmo mjesto. To je bila naša realnost”, zaključio je Gojković.