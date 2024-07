Crna Gora je juče protiv Grčke igrala izvanredno sa igračem više i odbrana je bila na dobrom nivou, ali su na kraju i Grci u nekoliko navrata imali sreće.

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore sinoć protiv Grčke nije imala sreće. Vodile su "ajkule" većim dijelom meča, u prvom poluvremenu imale tri gola prednosti, u drugom u nekoliko navrata dva gola viška, ali su Heleni utakmicu odveli u peterce, u kojima su stigli do pobjede (17:16, u regularnom toku je bilo 12:12), pišu Vijesti.

Crna Gora je iz tog meča izvukla bod, a ostaje žal što "ajkule" nisu uspjele da savladaju rivala.

"Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu, popravili igru u odnosu na meč sa Hrvatskom, vodili tri i po četvrtine, a na kraju se desio pad. To je i bilo očekivano, jer smo čitav meč igrali bez Spaića, koji je, uz Perkovića, jedini centar. Sve u svemu dobar meč - izvukli smo jedan bod, ali je šteta, jer smo mogli da pobijedimo u regularnom dijelu. Okrećemo se narednim mečevima. Imamo cilj i to je to", rekao je dan nakon utakmice sa Grčkom golman Petar Tešanović.

Naredni rival je Italija, utakmica je na programu sjutra od 16 i 35.

"Rekao bih da već dvije godine protiv odličnih selekcija pružamo odličan otpor. Sve su te utakmice na jednu loptu, u posljednje vrijeme te utakmice odu na stranu protivnika, ali vjerujem da ćemo naučiti na sopstvenim greškama. Što se tiče Italije - ključ je da svedemo meč na pozicioni napad, jer su u kontrama mnogo brzi. Rekao bih da su, po imenima centara, slabiji u odnosu na grčke i hrvatske centre. Tu možemo da imamo prednost", smatra Tešanović.

Italija je u prva dva kola ostvarila dvije pobjede - "setebelo" je bio bolji od SAD i Hrvatske.

"Protiv SAD su bili favoriti, a Hrvati im leže. Uvijek se ti mečevi svode na igrač više, igrač manje. Tu su bili bolji i na kraju pobjedili", rekao je Tešanović.

"Mislim da smo i odbranu odigrali na dobrom nivou. Primili smo nesrećno dva gola u presudnim trenucima, koja su odvela meč u peterce. Treba da nastavimo, na dobrom smo putu, možemo protiv svih da igramo. I protiv Italije ćemo ići na pobjedu", poručio je golman "ajkula".

I druga vaterpolo grupa u Parizu je izjednačena, u glavnom gradu Francuske se igra dobar vaterpolo.

"Deset, 11 selekcija mogu svakoga da pobijede. Na neki način se podrazumijeva da je naša vaterpolo reprezentacija uvijek tu, što nije lako. Nadam se da ćemo preći te stepenice i da ćemo se uskoro uključiti u borbe za medalje", zaključio je Tešanović.