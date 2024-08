Karlos Alkaraz vjeruje da će da pobijedi u finalu Olimpijskih igara.

Izvor: Profimedia

Karlos Alkaraz prošao je već u finale Olimpijskih igara i u nedelju će se boriti za zlato. Čeka pobjednika meča u drugom polufinalu i duelu između Novaka Đokovića i Lorenca Musetija. Dok čeka rasplet dao je izjavu koja je brzo postala viralna. Nešto što inače ne radi i uvjek je mnogo oprezniji.

Bilo je to u intervjuu na terenu gde je pričao sa sunarodnikom Aleksom Korečom posle ubjedljive pobjede protiv Feliksa Ože-Alijasima (6:1, 6:1). Pitao ga je šta bi poručio Špancima koji prate njegove mečeve na televiziji. "Šta bih im rekao? Da se spreme za spektakl koji ću da priredim. Ljudi koji su došli da me podrže, zahvalan sam im. Za mene je to bitno, oni koji gledaju putem TV ekrana i njima sam zahvalan, neka mi pružaju podršku i daću im ono što žele, a to je zlato", poručio je Alkaraz.

Osvrnuo se potom na meč koji je više izgledao kao trening, nego kao polufinale. "Odigrao sam sjajan meč, nivo je bio visok, kao i koncentracija, od početka do kraja. Posle meča sa Polom imao sam dosta vremena da se oporavim i da dovedem sebe u stanje da igram ovako. Feliks je imao težak dan, igrao je i singl i miks dubl, možda je i to imalo utisak na njega. Ja sam zadovoljan i srećan što ću igrati u finalu Olimpijskih igara."

Alkaraz je osvojio četiri grend slema u karijeri, sada će igrati za zlato na Olimpijskim igrama. "Probaću da radim stvari koje radim inače, ni manje ni više. To je finale, važan momenat za moj život i karijeru, za cijelu Španiju. Probaćemo da ne mislimo o važnosti meča nego da to tretiramo kao samo još jedan meč. Naš cilj od početka godine bio je da uzmemo zlato. Medalju imamo, uživaću u finalu, biće to lep momenat za sve, moju porodicu, mene, navijače", zaključio je Alkaraz.