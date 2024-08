“Ajkule” su poražene 11:9 nakon peteraca, a tokom regularnog dijela meča često su bile u prednosti.

Selektor crnogorskih vaterpolista Vladimir Gojković je zadovoljan izdanjem svog tima protiv Italije.

„Ništa se ne mijenja, svakako moramo da dobijemo Amerikance da bismo došli do četvrtfinala. Ali, i ne mora se ništa jer su ovdje sve vrhunske ekipe. SAD su sjajan sastav, spremali smo se sa njima i znamo šta možemo da očekujemo. Cilj je da dođemo do osam najboljih, probali smo to kroz prethodne tri utakmice, probaćemo i u naredne dvije. Slijedi duel u kojem nema nema popravnog i toga smo svjesni”, dodao je Gojković.

Crna Gora je imala šanse protiv Italije - prokockala ih je u posljednjih osam minuta.

“Nadao sam se da danas možemo da dobijemo, čestitam igračima na velikoj borbenosti. Dali su sve od sebe, peterci su lutrija, ali sljedeći meč svakako ne smijemo da izgubimo”, izjavio je Gojković.

Za dva dana je meč odluke.

